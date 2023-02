Elena Sofia Ricci, spoiler su Fiori sopra l’inferno: “Teresa ha paura”

Fiori sopra l’inferno, Teresa è malata. L’attrice: “Ha paura della sua condizione”

Smessi i panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci dal 13 febbraio sempre su Rai1 indosserà quelli di Teresa Battaglia, commissaria di polizia, esperta di profilazione nella nuova fiction Fiori sopra l’inferno. Teresa e l’ispettore capo Giuseppe Parisi saranno chiamati ad occuparsi di una scia di omicidi che avverranno a Travenì, un piccolo paese delle Dolomiti friulane. Ma Teresa non deve combattere solo contro il mostro di Travenì ma anche contro l’Alzheimer che ha appena scoperto di avere nonostante abbia solo 60 anni. Rivela l’attrice fiorentina in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv:

“Teresa ha un’anima instabile e fragile. Combatte non solo il mostro che vuole mettere con le spalle al muro ma anche le ombre dentro di lei. E’ una donna sola. Ma quando scopre di essere malata inizia ad avere paura della sua condizione”.

E’ riuscita ad avvicinarsi al delicato tema dell’Alzheimer perché ha condiviso il dolore di che è vicino alle persone affette da questa malattia. Ammette che è stato un lavoro difficile ma intenso. Riguardo a questo personaggio, Elena Sofia Ricci svela ancora che ha un passato doloroso alle spalle che l’ha fatta diventare rigida e spigolosa.

Elena Sofia Ricci al Festival di Sanremo per presentare la sua nuova fiction: “Non canterò”

L’attrice di Fiori sopra l’inferno sarà ospite nella prima serata del Festival di Sanremo martedì 7 febbraio per presentare questa nuova fiction:

“Su quel palco perdo sempre qualche chilo per l’emozione, ma stavolta non canterò”.

L’attrice spera che ci sarà una seconda stagione di questa serie perché Teresa le ha lasciato nel cuore una grande voglia di interpetarla. Nel cast anche Giuseppe Spata, Gianluca Gobbi, Eva Cela, Filippo Velardi e tanti altri. La serie è stata girata tra il Friuli Venezia Giulia e il Lazio tra aprile e agosto 2022.

Che Dio ci aiuti 7: addio o arrivederci di Elena Sofia Ricci?

La decisione dell’attrice fiorentina di lasciare Che Dio ci aiuti ha lasciato l’amaro in bocca ai tantissimi telespettatori che in questi anni hanno seguito e amato Suor Angela. Al momento il suo sembra essere un addio definitivo ma non è detto che in futuro le cose non cambino. Elena Sofia Ricci ha sempre dichiarato di avere Suor Angela nel cuore. Tra l’altro ha rivelato che in questa settima stagione si verseranno tante lacrime. L’appuntamento con Che Dio ci aiuti 7 è ogni giovedì su Rai1. La prima puntata di Fiori sopra l’inferno andrà in onda il 13 febbraio.