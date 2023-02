Gerry Scotti: “Tuffo nel cuore”, emozione incredibile a Lo show dei record

Emozione per il conduttore in apertura de Lo show dei record

Finalmente Gerry Scotti ha riaperto le porte di uno dei programmi televisivi più amati. Il popolare conduttore ha inaugurato stasera Lo show dei record, non nascondendo l’emozione nel riprendere il timone del format più stravagante che ci sia, capace di raccogliere da anni milioni di telespettatori. E subito dopo aver fatto il suo ingresso in studio, Gerry ha esaltato l’importanza del programma, ricordando quanto sia popolare in ogni angolo del globo: “Questo è il programma più spettacolare del mondo e lo dico senza paura di essere smentito. Abbiamo le telecamere e portiamo nelle vostre case i più grandi traguardi mondiali”. Poi Gerry ha fatto entrare in studio Marco Frigatti, il celebre giudice del programma e spalla di Scotti a Lo show dei record: “E’ un’eccellenza italiana, l’ambasciatore dei record del mondo, è Marco Frigatti. Ogni volta vederlo per me è un tuffo nel cuore, del presente, del passato e spero anche del futuro”.

Gerry Scotti introduce un curioso record con cane e gatto protagonisti

Nella prima puntata de Lo Show dei record, Gerry Scotti ha avuto il piacere di lasciare spazio a Lollipop e Sashimi, un cane e una gatto che nonostante un handicap sono stati capaci di passare alla storia con uno speciale record. Scotti ha introdotto uno speciale tentativo di guinness world record, con Marco Frigatti che ha spiegato quale sia stato l’obiettivo nel mirino dei due animali: “Sashimi e Lollipop sono meravigliosi e bravissimi, dovranno percorrere dieci metri sul monopattino in due in non più di quindici secondi”. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, visti i 16 secondi risultati insufficienti per compiere il record, alla seconda chance è stata fatta la storia, con Scotti incredulo davanti a quanto visto: “Non ci posso credere”. Una storia dolce ed emozionante e il record avrà certamente fatto felici sia grandi che piccoli davanti alla tv.

La nuova edizione del programma, quante puntate saranno?

Da anni Lo Show dei record è uno dei programmi più amati del piccolo schermo, non solo in Italia ma a livello mondiale. Sempre accolto con grande entusiasmo dal pubblico, fino ad oggi non è stato reso noto il numero di puntate del programma affidato ancora una volta alla sapiente guida di Gerry Scotti, che ha regalato una grande emozione nei giorni scorsi: se dovesse essere confermato il format dell’edizione scorsa, allora in tutto le puntate sarebbero sei, in onda ovviamente di domenica sera come da tradizione.