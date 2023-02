Sorpresa a I Fatti Vostri: “Lo dico pubblicamente”, Anna Falchi senza freni

Anna Falchi svela un retroscena direttamente dal set

Mattina di grandi ricordi nella trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri. Il programma affidato a Salvo Sottile e Anna Falchi ha dato ampio spazio come al solite alle interviste, oltre ai momenti di gioco presenti all’interno del programma. E tra gli ospiti di oggi martedì 21 febbraio la coppia di conduttori ha avuto il piacere di ritrovare in studio Maurizio Micheli, comico e cabarettista tra i volti più amati della commedia italiana. L’artista originario di Livorno ma cresciuto in Puglia si è concesso in una intervista dal deciso sapore amarcord a Salvo Sottile, con l’ex mezzobusto del TG5 che ha tirato fuori lati inediti e curiosità dalla bocca del premiato artista. E un retroscena risalente a diversi anni fa è arrivato anche dalle parole della Falchi, che ha ricordato: “Con Maurizio Micheli ho condiviso un set cinematografico e abbiamo riso come dei matti, è uno degli uomini più simpatici che abbia mai conosciuto, lo dico proprio pubblicamente”.

L’artista si racconta a I Fatti Vostri da Salvo Sottile

Prima della curiosa rivelazione di Anna Falchi, Maurizio Micheli è stato intervistato dal sempre impeccabile Salvo Sottile, che ha rievocato la storia del simpatico artista. Nato a Livorno ma cresciuto a Bari, Micheli ha diviso la sua vita tra cinema e spettacoli, costruendo una carriera di tutto rispetto e un curriculum ricco di grandi esperienze: “Sono nato a Livorno, mentre a Bari sono cresciuto con la famiglia. Ho iniziato a studiare recitazione grazie al teatro universitario a Bari al termine degli anni ’60 e con l’amico Michele Mirabella poi ho cominciato a fare Teatro al Piccolo di Milano, fino ad arrivare dove sono oggi” le parole dell’attore a I Fatti Vostri su Rai2.

Spiazzato il conduttore: “Non andrò mai a vivere con la mia compagna”

Uno dei momenti più curiosi dell’intervista concessa dal comico e attore Maurizio Micheli a I Fatti Vostri da Salvo Sottile e Anna Falchi è stato quello riguardante la sua storia con Benedicta Boccoli. I due sono uniti da un ventennio ma hanno preso una particolare decisione per il loro benessere quotidiano: “Ognuno vive a casa sua, sono convinto che la convivenza faccia finire qualsiasi storia. Il matrimonio non ci piace, io uno l’ho già avuto quindi basta, va bene così” le confessioni dell’attore che spiazzato Salvo Sottile, che nei giorni scorsi si è reso protagonista di una speciale e curiosa intervista strettamente legata al Festival di Sanremo.