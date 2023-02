Mare Fuori 3, l’emozione dell’attrice di Liz: “Ho i brividi a ripensarci”

Anna Ammirati: “Ho i brividi a ripensare agli occhi di quei ragazzi in carcere”

Il successo di Mare Fuori 3 continua in streaming, sui Rai2 e sui social dove il mercoledì sera si riuniscono i fan della serie per commentare la puntata. Una delle protagoniste della fiction che ha spopolato su Raiplay e su Netflix è Anna Ammirati che veste i panni dell’educatrice Liz. Ha l’aria da dura ma il cuore tenero, si fa coinvolgere emotivamente dalle storie dei ragazzi rinchiusi nel carcere minorile di Nisida e, spesso, si mette nei pasticci. In una recente intervista al settimanale Chi ha rivelato:

“Per la prima stagione sono stata nel vero Ipm di Nisida. Ho avuto l’occasione di incontrare alcuni ragazzi e ricordo i loro occhi, occhi di chi chiede una seconda possibilità. Ho ancora i brividi a ripensarci. Questa emozione l’ho messa tutta nel personaggio”.

Nella terza stagione Liz è più materna che mai. L’attrice è allenata perché dice che gli anni del liceo di sua figlia non sono stati una passeggiata. In Mare Fuori, secondo lei, si mostrano anche le colpe degli adulti, gli esempi sbagliati, le assenze. Il bisogno di Liz di salvare i ragazzi dell’Ipm è anche il suo.

L’attrice di Liz confessa: “Sono stata una ragazzina complicata e ribelle”

Anna Ammirati dichiara a Chi di essere stata una ragazzina complicata e ribelle:

“Ho sofferto molto la solitudine e quelle sensazioni mi sono rimaste tatuate dentro. Tutto questo mi ha portato a volermi laureare in psicologia”.

Ma l’attrice di Liz di Mare Fuori 3 è molto impegnata anche nel sociale: lavora al progetto Esa che aiuta gli adolescenti a fare un uso consapevole della Rete, ha creato un podcast che ragiona sull’identità di genere. E’ molto legata al mondo dei giovani, sarà forse per questo che il ruolo dell’agente penitenziaria Liz nella serie di Rai2 le calza a pennello.

Anna Ammirati sul suo personaggio: “Sono spericolata proprio come Liz”

L’attrice di Liz ritiene di essere simile al suo personaggio per certi versi: “Sono proprio Liz, una spericolata pure lei, ma non così istintiva come la ragazzina di allora, sono diventata molto più lenta”. Il personaggio di Liz sarà presente nella quarta stagione di Mare Fuori? Non resta che guardare tutte le restanti puntate della fiction il mercoledì su Rai2 per scoprire cosa le accadrà. Uno dei personaggi principali potrebbe morire. L’appuntamento con Mare Fuori 3 è tutti i mercoledì in prima serata su Rai2.