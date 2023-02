Maria De Filippi, reazione alla morte di Maurizio Costanzo: “E’ scioccata”

La conduttrice affranta per la scomparsa del marito: “E’ stata colta di sorpresa”

Ieri venerdì 24 febbraio 2023, è venuto a mancare il famoso giornalista e conduttore Maurizio Costanzo all’età di 84 anni. La triste notizia è stata confermata dall’ufficio stampa dello scrittore di lunga data. Per la moglie Maria De Filippi è un grandissimo dolore, e a far sapere che è sotto shock è stato il Corriere della sera. Il giornalista Renato Franco ha raccontato che la popolare presentatrice non se lo aspettava:

“Molto provata, scioccata, basita. E’ questo lo spettro di sentimenti che attraversa il suo animo, che è stata colta di sorpresa“.

Il popolare giornalista deceduto all’improvviso dopo il ricovero: “Non c’erano avvisaglie”

La scomparsa di Maurizio Costanzo, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo. Maria De Filippi non si aspettava di perdere l’uomo a cui è stata legata da 33 anni. Stando a quanto ha riportato Renato Franco su il Corriere della sera, è rimasta sconvolta: “Andava a trovarlo mattina e sera in clinica e non immaginava questa evoluzione. Non c’erano avvisaglie“. Il giornalista era stato ricoverato per sottoporsi a un piccolo intervento. Ad anticipare i funerali del conduttore è la camera ardente, allestita oggi e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, con la presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, di Saverio e Camilla, i figli più grandi del giornalista, e anche della seconda moglie Flaminia Morandi. Tra i primi a porgere l’ultimo saluto al pilastro della tv italiana, c’è stata Barbara Palombelli con il marito Francesco Rutelli. Tra i volti noti presenti alla commemorazione anche Rosario Fiorello, Mara Venier, Pierluigi Diaco e tanti altri.

Svelata la causa della morte di Costanzo: “Sono spuntati problemi respiratori”

Intanto a rivelare dei dettagli, sul decesso improvviso del famoso giornalista che ha scosso l’Italia intera suscitando grande commozione è stato Dagospia. In particolare lo scrittore era ricoverato presso la clinica Paideia a Roma, in cui è stato sottoposto a un’operazione al colon per la rimozione di alcuni polipi. Dopo che l’intervento è riuscito, il sistema immunitario ha iniziato a perdere giri, e sono sopraggiunte diverse infenzioni, compresa una renale: “Sono spuntati problemi respiratori con finale di broncopolmonite”. Il portale di Roberto D’Agostino inoltre, ha svelato che gli ultimi progetti del conduttore che ha rivoluzionato la tv italiana con i suoi programmi, riguardavano la sceneggiatura di un film, e l’organizzazione di una scuola di televisione per autori e tecnici.