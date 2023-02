Maurizio Costanzo morto all’improvviso, aveva 84 anni: lutto e sgomento in tv

Morto oggi il popolare giornalista: aveva 84 anni

Purtroppo è giunta una notizia in questi ultimi minuti che mai avremmo voluto darvi. Di cosa si tratta? E’ morto Maurizio Costanzo all’età di 84 anni. A dare la brutta notizia è stato direttamente il suo ufficio stampa. Era nato a Roma nel 1938. Ha iniziato a fare il cronista per Paese Sera nel 1956. Il primo talk show in Italia l’ha condotto lui e si chiamava Bontà loro andato in onda su Rai Uno tra il 1976 ed il 1978. Quattro anni dopo ha presentato il suo storico talk show Maurizio Costanzo Show, che è andato in onda su Canale 5 fino a pochi mesi fa.

Maurizio Costanzo è morto all’età di 84 anni: il mondo del giornalismo in lutto

La notizia della morte del marito di Maria De Filippi ha ovviamente colpito nel profondo tantissimi suoi colleghi, che si sono immediatamente precipitati sui social per dargli l’ultimo saluto. Si segnala che al momento non è dato sapere il motivo per cui è morto il popolare giornalista. Sono state tantissime le trasmissioni che ha condotto su Canale 5, tra cui Buona Domenica. Per anni ha anche fatto inchieste sulla mafia rischiando la vita. Un episodio che ha traumatizzato la moglie.

Il giornalista ha avuto quattro mogli nella sua vita: Maria De Filippi è stata il suo grande amore

Maurizio Costanzo morto oggi all’età di 84 anni ha avuto ben quattro mogli nella sua vita. Solo con la De Filippi ha trovato l’amore vero ed è stato insieme quasi 30 anni (si sono sposati nel 1995). Al momento si fa presente che quest’ultima non ha ancora detto niente su questa grande perdita. A questo punto non resta che fare le più sincere condoglianze alla famiglia.