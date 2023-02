Massimiliano Ossini, che share! 20% per la puntata numero 100 di Unomattina

Unomattina, il conduttore ha tagliato il traguardo delle 100 puntate: ecco gli ascolti di ieri

Ha raggiunto le sue 100 puntate Massimiliano Ossini alla guida del programma del mattino di Rai1 che conduce ormai da quasi un anno, avendo cominciato all’inizio della scorsa estate. Un appuntamento ‘a tre cifre’, è il caso di dirlo, quello andato in onda ieri, giovedì 2 febbraio 2023, che ha ottenuto risultati in linea con quelli dell’ultimo periodo e un ottimo share che ha sfiorato il 20%, con quasi 1milione di telespettatori. Nello specifico, nonostante il basso traino del TG1 andato in onda prima e buona parte del pubblico del mattino che da tempo si è spostato su Rai2 per seguire lo show di Fiorello, Massimiliano ha ottenuto ancora una volta risultati oltre le aspettative, considerando anche la forte concorrenza del competitor Mattino 5 che da anni miete successi con Francesco Vecchi e Federica Panicucci sulla rete ammiraglia Mediaset.

Scommessa vinta in termini di ascolti per l’edizione di Unomattina affidata a Massimiliano Ossini

È ancora presto per tirare le somme, dato che mancano quattro mesi alla fine della stagione televisiva 2022/2023, ma la missione di Ossini di fare una televisione cordiale e non urlata, partendo da quelli che sono i temi del giorno, sta portando da tempo i suoi frutti più che positivi. Andando agli ascolti di ieri, dai vari siti che hanno pubblicato poco fa i dati auditel del 2 febbraio apprendiamo che Unomattina è stato visto da una media di 913mila telespettatori e uno share rimasto di un soffio sotto la soglia del 20%: il dato esatto è del 19.6%. Con questi risultati il conduttore ha rialzato, come tutte le mattine, la curva di Rai1 rispetto alla fascia oraria che ha preceduto la sua trasmissione.

Da Unomattina a Linea Bianca: domani nuova puntata del programma itinerante dedicato alla montagna

Finita, quindi, l’ennesima settimana alla guida del programma che apre tutti i giorni il palinsesto del primo canale della Rai (nei giorni scorsi chiuso in anticipo per un cambio di palinsesto), Massimiliano Ossini nelle prossime ore sarà già lontano da Roma, per raggiungere i luoghi delle riprese di Linea Bianca, la cui prossima puntata andrà in onda domani, come tutti i sabati a partire dalle 14.00 su Rai1. Dalle anticipazioni pubblicate sul numero del settimanale DiPiùTV uscito martedì in tutte le edicole, apprendiamo che l’appuntamento di domani è stato girato in Friuli Venezia Giulia, esattamente nella zona della Carnia, dove il conduttore, affiancato dalla collega Giulia Capocchi, racconterà storie di guerra e di confini.