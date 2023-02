Mattino Cinque, Francesco Vecchi non può crederci: “Sembra un film”

Scritto da Alessio Cimino , il Febbraio 28, 2023 , in Personaggi Tv

Francesco Vecchi avverte i telespettatori: “Sembrano scene tratte da un film”

Nella puntata di oggi di Mattino 5 il popolare giornalista ha affrontato diversi argomenti, tra cui anche quello legato all’evasione di un uomo dal carcere, che tanto ha fatto discutere. Prima di lanciare il servizio il presentatore del rotocalco mattutino in onda su Canale 5 da lunedì al venerdì ha colto l’occasione per lanciare un avvertimento ai numerosi spettatori sintonizzati. Di cosa si tratta? Non ha nascosto che le immagini che andranno a vedere sembrano tratte da un film, ma invece è tutto vero:

“Le immagini che ora vi faremo vedere sembrano davvero quelle di un film…Un’evasione in piena regola ed in pieno giorno da un carcere che in teoria è di massima sicurezza a Nuoro…”

Mattino Cinque, l’ospite non lo nega: “E’ decisamente impressionante”

Una volta finita la clip Francesco Vecchi ovviamente non ha fatto mistero di essere rimasto stupito a sua volta nel vedere queste immagini relative alla fuga del detenuto: “Ma oggi con i mezzi e la tecnologia che ci sono…Ma è ancora possibile una cosa simile?”. Subito dopo essersi ripreso dallo choc iniziale ha dato la parola alla sua ospite Sabrina Scampini, la quale non ha nascosto di credere che sia stato davvero impressionante vedere immagini del genere:

“E’ piuttosto impressionante quello che abbiamo visto…Penso ci sia un problema di polizia penitenziaria…Ce ne sono una cinquantina in meno…”

Il presentatore del rotocalco mattutino, che ieri ha dato ampio spazio alla strage nel mare di Crotone, ha quindi posto un dubbio: “Tu escludi a priori che qualcuno l’abbia aiutato?”. E la giornalista ha subito risposto di credere che in realtà probabilmente qualcuno abbia commesso semplicemente un errore favorendo questa fuga.

Sabrina Scampini lancia l’allarme in diretta: “Questa persona è molto pericolosa”

L’opinionista di Mattino 5 ha poi tenuto ad informare i numerosi spettatori a casa sintonizzati su Canale 5 che questo evaso è una persona estremamente pericolosa perchè in passato ha commesso reati indicibili con la mafia: “Questa persona è pericolosissima…Non si trova e chissà se è ancora in Sardegna o se è partito…” Francesco Vecchi ha quindi dato la parola a Klaus Davi, il quale ha spiegato che questo fuggitivo è legato ad una mafia molto sanguinaria ed è protagonista di una faida in cui sono morti decine e decine di persone. Il collega di Federica Panicucci ha già promesso che tornerà presto a parlare di tutta questa incresciosa faccenda dando aggiornamenti.