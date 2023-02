Mattino 5, Francesco Vecchi non si trattiene: “Episodio imbarazzante”

Mattino Cinque, il conduttore choc in diretta: “Hanno abbattuto degli ufo”

Stamattina Francesco Vecchi, dopo aver dedicato ampio spazio ai risultati elettorali delle regionali in Lombardia e in Lazio, ha parlato di un altro fatto importante. Quale? Gli oggetti volanti abbattuti dagli Stati Uniti proprio in questi ultimi giorni. Per annunciare l’argomento il conduttore ha anche colto la palla al balzo che l’amministrazione americana, proprio su questi oggetti volanti misteriosi, non ha escluso che possano essere di origine aliena:

“Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver abbattuto degli ufo, nel senso letterale del termine…C’è però chi ha chiesto se erano anche di origine aliena…E l’amministrazione ha detto di non poter escludere nulla…”

Francesco Vecchi non lo nasconde in diretta: “E’ sicuramente un episodio imbarazzante”

Dopo aver fatto questa dovuta premessa il conduttore di Mattino 5 ha lanciato una clip riepilogativa su tutta questa faccenda. Una volta terminato l’RWM il presentatore ha fatto una lunga chiacchierata con Valerio Rossi Albertini, che ha cercato di dare una spiegazione logica su questi oggetti volanti: “Direi di escludere a priori la matrice extraterrestre…” Finito il suo intervento ha poi ripreso la parola il giornalista, che ieri è stato costretto a gestire l’ennesimo battibecco tra gli ospiti in diretta, non facendo mistero di essere stato molto colpito dal fatto che di fronte ad un episodio anche abbastanza imbarazzante legato alla spy story tra Stati Uniti e Cina l’amministrazione americana l’abbia addirittura buttata sugli alieni. A quel punto è intervenuta l’ospite Sabrina Scampini, che ha fatto presente al giornalista che dopo poco il Consiglio di Sicurezza ha escluso l’ipotesi extraterrestre.

L’ospite sorprende il conduttore, che svela: “E’ un buon punto di partenza”

Sabrina Scampini ha poi rivelato di credere che oggetti simili ci fossero già da tempo nei cieli, ma adesso grazie alla tecnologia sempre più avanzata si riesce ad identificarli meglio:

“Dopo averli abbattuti il materiale restante verrà studiato per capire da dove provengono e quale poteva essere il loro utilizzo…Dobbiamo accettare il fatto che veniamo controllati e spiati…

Insomma un argomento misterioso ancora tutto da scoprire. Per tale ragione il conduttore non ha nascosto tutto il suo stupore e la sua curiosità nel capire quali saranno gli eventuali sviluppi. Subito dopo ha preso la parola Federica Panicucci, che ha parlato nuovamente del caso della ragazza tenuta segregata a Stresa, intervistando in anteprima ed in esclusiva il suo fidanzato, che ha fornito dettagli davvero molto interessanti.