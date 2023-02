Uomini e Donne, periodo difficile per Carola Carpanelli: “Ho fatto fatica”

La corteggiatrice racconta un momento della sua vita: “Ero spaventata e avevo paura”

In attesa di scoprire chi sarà la scelta di Federico Nicotera, la sua corteggiatrice Carola Carpanelli, si è raccontata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. La ragazza che nelle recenti puntate andate in onda su Canale 5 ha manifestato l’intenzione di andarsene via, ha fatto sapere che all’età di sedici anni si è trovata in una situazione non affatto semplice che però le è stata di insegnamento. La 21enne è stata in difficoltà mentre lavorava in un villaggio in cui si è trovata a gestire dei bambini: “Il primo giorno ero spaventatissima. Avevo paura e non sapevo che sarei rimasta lì per tre mesi e mezzo”.

La rivale di Alice sulla sua prima esperienza lavorativa ammette: “Avevo paura di sbagliare”

Federico Nicotera continua a essere diviso tra Alice e Carola, ma la scelta ormai è alle porte, visto che a breve deciderà con chi lasciare il programma. Quest’ultima ha concesso un’intervista alla rivista di Uomini e Donne, facendo sapere un dettaglio della sua vita, ciò di essere cresciuta nell’estate del 2018, quando ha cominciato a lavorare in un villaggio turistico. La ragazza ha avuto modo di conoscere i più piccoli e tante persone più grandi, che l’hanno aiutata a scoprire il mondo del lavoro. Per la prima volta ha dovuto sottostare a delle regole, in cui aveva delle responsabilità. Riguardo a ciò si è sfogata:

“Non sapevo gestire le emozioni, temevo di sbagliare, perchè stando vicino ai bambini non sai fino a che punto puoi dire quella parola in più”.

Carola Carpanelli crede di essere cresciuta: “Mi sento più grande e matura”

La 21enne che nei giorni scorsi si è messa a piangere, ha continuato a non nascondere che non è stata una passeggiata la sua prima esperienza lavorativa, rivelando che ci sono stati anche momenti brutti: “Mi sono presa delle sgridate perchè non riuscivo a essere rigida nei confronti degli atteggiamenti che avevano dei bambini verso di me. Alcuni avevano dieci anni meno di me, o erano ancora più vicini alla mia età, per cui ho fatto fatica a farmi rispettare”. Negli anni successivi ha deciso di riviverla, per il fatto che le ha insegnato a conoscere le persone e a relazionarsi. La diretta interessata è consapevole che non sarebbe lei, se non fosse andata a lavorare in quel mini-club: “Ora mi sento più grande, più matura”.