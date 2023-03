Affari Tuoi 2023 come sarà? Amadeus pronto per il ritorno: “Siamo felici”

Torna il mese prossimo il gioco dei pacchi, l’annuncio del conduttore: “Sarà quello classico”

Cresce l’attesa per il ritorno in onda di Affari Tuoi, dopo anni di assenza, fatta eccezione per un paio di edizioni speciali andate in onda in prima serata e condotte da Carlo Conti e Amadeus, rispettivamente in versione “Viva gli sposi” e “Formato famiglia”. Ma come sarà l’edizione di quest’anno? A rompere il silenzio e a fare chiarezza è stato il padrone di casa Amadeus che, durante la puntata del suo Soliti Ignoti trasmessa nell’access prime time di ieri, lunedì 13 marzo, ha invitato ancora una volta tutti i telespettatori ad iscriversi per partecipare come concorrenti, precisando: “Il programma tornerà nel formato classico”.

Amadeus pronto per il ritorno di Affari Tuoi: “Andremo in onda a quest’ora”

“Prima del prossimo ignoto vi devo ricordare una cosa molto importante. Tra poco, prossimamente, non manca molto, tornerà in onda Affari Tuoi, il classico!” è quanto ha annunciato il conduttore di Soliti Ignoti durante la puntata di ieri sera, sottolineando subito dopo, tra gli applausi del pubblico presente in studio: “Saremo in onda proprio a quest’ora. Siamo molto felici, vi aspettiamo, perciò chiamate da tutta Italia al numero che vedete in sovraimpressione oppure iscrivetevi attraverso il sito www.giocherai.it”. E la grafica ha subito fatto apparire il numero di telefono al quale chiamare per partecipare come concorrenti, che è lo 06-45789191. Finito l’appello, il conduttore ha fatto proseguire la trasmissione, con le due concorrenti, una mamma e una figlia provenienti dalla Toscana, che sono andate avanti cercando di abbinare il mestiere dell’ignoto successivo.

Soliti Ignoti, finita male la trasmissione ieri sera: sfumata una vincita di quasi 40.000€

Alla fine la puntata non si è conclusa bene: le due concorrenti che hanno partecipato hanno indicato l’ignota numero 3 come figlia della signora entrata in studio negli ultimi minuti con il ruolo di parente misterioso, che era invece la mamma dell’altra ignota rimasta, ossia la numero 1. “Non l’avremmo mai detto!” hanno ironizzato le concorrenti appena hanno scoperto di non aver vinto, affrontando la mancata vittoria, comunque, con il sorriso, contente di aver partecipato. Non ha nascosto il suo dispiacere, invece, Amadeus, che tra gli applausi finali di consolazione ha ripetuto più volte “Mi dispiace, mi dispice…”. In palio c’erano esattamente 39.000€. Il conduttore, dopo aver ringraziato le concorrenti, non ha potuto far altro, quindi, che salutare il pubblico e ricordare l’appuntamento con la fiction Il commissario Ricciardi 2, in onda subito dopo.