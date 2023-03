Al Sancak: arriva in Italia la nuova serie turca con Yilmaz di Terra Amara

La nuova serie turca con protagonista l’attore di Yilmaz di Terra Amara

Buone notizie per gli ormai affezionati telespettatori della soap turca in onda ogni giorno, dal lunedì alla domenica, nella fascia d’inizio pomeriggio su Canale5. Il protagonista, a cui presta il volto l’attore Ugur Gunes, sarà possibile vederlo presto anche in un’altra serie turca. Stando infatti a quanto riporta il settimanale Di Più Tv prossimamente arriverà in Italia la serie turca Al Sancak che vedrà l’attore nei panni di un coraggioso capitano di fanteria. Il titolo riadattato in Italia dovrebbe essere Bandiera rossa mentre al momento è top secret la data della messa in onda anche se molto probabilmente arriverà in estate quando, come ogni anno, si chiude la stagione televisiva e il palinsesto di Canale5 viene rinfoltito con serie tv straniere e perlopiù turche, visto il grande successo che riscuotono.

Trama e cast della serie turca Al Sancak

In attesa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Amara (QUI le anticipazioni) scopriamo qualcosa in più sulla nuova serie turca che dovrebbe arrivare in Italia nei prossimi mesi. Si tratta di una serie tv di genere azione-drammatico prodotta da Yapimci, firmata da Bozdag Film e diretta da Can Emre. In Turchia va in onda dal 19 gennaio 2023 sul canale TRT 1 e sta riscuotendo un grande successo tra il pubblico. Gli attori protagonisti sono Ugur Gunes, conosciuto dal pubblico per il ruolo di Yilmaz, e Gulsim Ali. La trama ruota intorno al mondo militare e il ruolo di Ugur è quello del capitano Ali Banazli che riunisce la sua squadra per un’emergenza su un’isola deserta. Dietro a tutto pare ci siano dei terroristi con un traffico di armi e finanziamenti a clan pericolosi per la Turchia.

L’attore di Yilmaz racconta come ha iniziato a recitare

Sempre il settimanale Di Più Tv, inoltre, riporta alcune dichiarazioni dell’attore protagonista di Terra Amara che rivela di aver iniziato a recitare per caso. A differenza di molti suoi colleghi, dunque, non aveva come sogno quello di recitare. A tal proposito, infatti, Ugur ha anche una laurea in Lingua, storia e geografia. Successivamente ha poi preso anche quella in recitazione. Questo mestiere è nato per caso quando ha accompagno un amico ad un provino dell’Ankara Art Theater, una delle accademie più importanti del Paese. Da quel momento per Ugur è stato come un colpo di fulmine ed ha capito che la recitazione era ciò che voleva.