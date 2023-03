Amadeus incredulo: “È stata minacciata?!”, rimasto di sasso a Soliti Ignoti

Soliti Ignoti, Amadeus ironizza su una gaffe della concorrente: “L’hanno minacciata per caso?”

Momento molto divertente nel corso della puntata del seguitissimo gioco dell’access primetime di Rai1 andata in onda oggi, venerdì 3 marzo 2023, prima della finale di The Voice Senior. Tutto è accaduto quando una degli otto ignoti, ha fatto vedere la ‘fotona’, su richiesta dei concorrenti ovviamente. Nella foto apparsa nel maxischermo dello studio, si è vista la signora in questione su una spiaggia. “Dove si trovava?” ha chiesto il conduttore all’ignota, che ha risposto: “Al mare”. E qui c’è stata la gaffe, perchè Amadeus, ridendo, le ha detto: “Questo lo vedo, intendevo in che località?”. Tra le risate e gli applausi del pubblico presente in studio, l’ignota ha quindi chiarito: “Ah, mi trovavo in Corsica”, e la battuta di Amadeus non si è fatta attendere, perché le ha chiesto ironicamente

Scusi ma l’hanno minacciata, vietandole di dire dov’era?

Soliti Ignoti: i due concorrenti in gara stasera arrivati allo step finale con una cifra altissima

Non è stata l’unica gag della puntata quella con l’ignota in questione: prima di lei, infatti, Amadeus ha fatto una battuta ad un altro ignoto, appena ha appreso che il suo nome era Amedeo. “Finalmente, non c’è mai nessuno qui che si chiama Amedeo!” ha detto il conduttore di Soliti Ignoti (qualche sera fa alle prese con il disastro fatto da altri due concorrenti), riferendosi al fatto di avere lo stesso nome. Gag a parte, la partecipazione dei due concorrenti che hanno giocato questa sera, un fratello e una sorella provenienti dalla Basilicata, è andata molto bene, dato che sono arrivati allo step decisivo, ossia quello del parente misterioso, con una cifra altissima, ossia 226.000€, ma che successivamente hanno scelto di ridurre per avere gli aiuti utili ad identificare chi, tra gli otto ignoti presenti in studio, era il parente della giovane donna arrivata a fine trasmissione.

Vittoria stasera a Soliti Ignoti: i concorrenti si sono aggiudicati oltre 90.000€!

Alla fine i concorrenti (Felice e Letizia, che hanno deciso di partecipare perché spinti dal nonno, grande appassionato del programma) questa sera hanno giocato per 90.400€, indicando la donna (Annamaria di 36 anni) con il ruolo di parente misterioso come la sorella dell’ignoto numero 5: l’altra ignota rimasta è stata la numero 4. E dopo l’immancabile minuto di suspance, è arrivata la risposta: Annamaria era proprio la sorella dell’ignoto numero 5! Grande festa, perciò, negli ultimi minuti, con il pubblico che si è alzato per applaudire e il conduttore che si è complimentato con i concorrenti.