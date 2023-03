Che Dio ci aiuti: crossover con Un passo dal cielo e anticipazioni stagione 8

Che Dio ci aiuti passa il testimone a Un passo dal cielo: il crossover inatteso

Una grande sorpresa attende i fan di Che Dio ci aiuti 7: domani sera, in occasione dell’ultima puntata, ci sarà un crossover con Un passo dal cielo 7. E’ un modo simpatico per passare il testimone alla serie con Enrico Ianniello e Giusy Buscemi che andrà in onda a partire da giovedì 30 marzo su Rai1. Cosa vedranno i telespettatori? Azzurra, appena diventata suora, e Suor Teresa andranno in gita in Cadore (tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, location di Un passo dal cielo) ma qualcuno ruberà il loro pulmino. Arriveranno in loro soccorso il Commissario Vincenzo Nappi e il poliziotto Huber. Non è la prima volta che due fiction prodotte dalla Lux Vide si incrociano: è successo nel 2011 tra Don Matteo e Che Dio ci aiuti e nel 2020 tra Don Matteo e Doc-Nelle tue mani. Dice il produttore Luca Bernabei a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Ci piace fare incontrare i protagonisti di serie diverse che in comune hanno la simpatia e si somigliano quando tentano di salvarsi dalle situazioni complicate in cui si trovano”.

Le serie prodotte dalla Lux Vide hanno qualcosa in comune: sono pensate per essere viste in famiglia e pongono al centro l’uomo nella sua complessità.

Cosa accadrà nella stagione 8 di Che Dio ci aiuti? Le anticipazioni

Il produttore di Lux Vide ha confermato che l’ottava stagione di Che Dio ci aiuti ci sarà. Non ci sarà Elena Sofia Ricci salvo ripensamenti ma ci sarà Francesca Chillemi che nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7 in onda domani sera diventerà una suora. Al suo fianco dovrebbero esserci anche Suor Teresa e Suor Costanza. Dice Bernabei a proposito di Francesca Chillemi:

“Apprezzo di lei il talento, la pazienza e l’umiltà. Ha saputo aspettare prima di diventare protagonista di Che Dio ci aiuti: il passaggio di testimone con Elena Sofia Ricci ha funzionato bene”.

Un passo dal cielo 7 al via il 30 marzo. Novità sulle altre fiction

La settima stagione di Un passo dal cielo partirà su Rai1 il 30 marzo. Dopo l’addio di Daniele Liotti la nuova protagonista sarà Giusy Buscemi nei panni di Manuela Nappi, la sorella del Commissario. Torna Rocìo Munoz Morales. Tra le new entry Giorgio Marchesi e Marco Rossetti. Il produttore di Lux Vide ha svelato che a maggio inizieranno le riprese di Doc 3, d’estate quelle di Viola come il mare 2, Sandokan è pianificato per l’anno prossimo. Si sta già parlando delle nuove stagioni di Che Dio ci aiuti, Un passo dal cielo e Don Matteo. L’appuntamento con l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7 è per domani sera su Rai1.