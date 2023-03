GF Vip, Oriana Marzoli arrabbiata con Daniele Dal Moro: “Come ti permetti”

La venezuelana scatena la durissima reazione del coinquilino: “Non ti dò più spiegazioni”

Oriana Marzoli al termine della nuova puntata del reality ha fatto infuriare ancora una volta Daniele Dal Moro. Quest’ultimo non l’ha presa bene, quando la venezuelana gli ha chiesto se l’ha nominata. Il veneto si è infastidito parecchio, visto che si è chiesto come abbia potuto fargli una domanda del genere la showgirl. L’imprenditore è sbottato:

“Io spiegazioni non te ne do più, è parlare al muro e soprattutto innervosirmi per nulla. Viene fuori una parte di me che non mi piace. Non ho voglia di parlare con te”.

Il gieffino veneto stufo di perdonare gli sbagli della showgirl: “Ti interessa solo di te”

A seguito del nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 7 andato in onda ieri sera, Oriana Marzoli ha domandato a Daniele Dal Moro se per caso l’ha nominata. Il diretto interessato si è infuriato, e per non avere l’ennesimo litigio con la venezuelana le ha chiesto di evitare di discutere: “Ti ho chiesto per piacere di non litigare, vai di là stai con Luca ma non parlare con me. Io non mi sognerei mai di venirti a dirti se mi hai nominato. Basta! Non riesci a capire quando una persona è nervosa”. Dopo che la showgirl l’ha rimproverato: “Impara anche a trattarmi”, il gieffino ha preso la sua decisione per essere stufo di perdonare gli errori della stessa: “A te interessa solo di te. Ho sprecato tempo”.

Lo sfogo di Oriana Marzoli: “Non sono un giocattolo. Questa cosa non mi fa bene”

La gieffina si è sfogata con Luca, dopo essere stata accusata dal veneto di tirare fuori la parte peggiore del suo carattere: “Io non sono un giocattolo. Come ti permetti. Non me lo dici mai più! Non è perchè mi piace ha il diritto di dirmi ogni cosa che gli passa in testa, questa cosa non mi fa bene“. L’imprenditore si è lamentato di lei in cortiletto, con alcuni compagni di gioco: “Come puoi pensare che ti abbia nominata?”. Inoltre ha ribadito la sua contrarietà sul recente avvicinamento della showgirl alla sua ex Martina Nasoni per comprenderlo di più: “Vuol dire che in tutti questi mesi non hai capito niente di me”. Si è rivolto alla diretta interessata, dicendole che quando le dice che non vuole più parlare con lei non è la verità: “Io so che tornerò a parlarti il giorno dopo”.