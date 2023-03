Jerry Calà infarto: operato d’urgenza, come sta adesso? Le sue condizioni

Ansia per Jerry Calà: l’attore colpito da infarto nella notte

Grande paura per l’amatissimo Jerry Calà. Il celebre attore è stato colpito da un infarto nella notte mentre si trovava a Napoli. Immediatamente è stato trasportato in codice rosso. L’attore, che sta passando qualche giorno nel capoluogo campano per via delle riprese di un film, è stato trasportato in ospedale dal 118 ed è stato sottoposto a un immediato intervento per uno stent coronario. Immediato il sospiro di sollievo però, con lo staff dell’attore veronese originario di Catania che ha rassicurato sulle condizioni di Jerry: “Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali”. L’attore è attualmente ricoverato e si attendono ulteriori aggiornamenti in queste ore.

L’artista si trovava nel capoluogo campano per le riprese del nuovo film

Come annunciato nei mesi scorsi, Jerry Calà si trovava a Napoli per girare il suo prossimo film, “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”. Un progetto al quale l’attore tiene in modo particolare, ma che ora ovviamente sarà stoppato e ripreso quando le condizioni del famoso attore ed ex marito di Mara Venier lo permetteranno. La pellicola è ambientata tra Napoli, Monte di Procida, Ischia e San Giovanni del Sannio in Molise, con un cast nel quale figura anche Sergio Assisi, Shi Yang Shi e Antonio Fiorillo.

La nota dello staff

In queste ore successive alla notizia dell’infarto, che ovviamente sta circolando alla velocità della luce sul web, lo staff ha ulteriormente rassicurato sulle condizioni di Jerry Calà, annunciando che già in questi giorni potrà tornare a lavorare: “Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization”. Intanto i fan stanno mostrando grandissima vicinanza e affetto all’artista.