Mauro Coruzzi ictus, come sta? Un’altra foto dall’ospedale: “Sentirsi bene”

Le condizioni di Platinette dopo l’ictus che lo ha colpito giorni fa

Arrivano nuovi sospiri di sollievo per Mauro Coruzzi e tutti i suoi fan dopo la grande paura. Platinette è tornato sui social per la seconda volta dopo il malore che ha mandato in allarme tutti i suoi fan e seguaci. Nelle scorse ore il celebre conduttore e imitatore è riapparso sul proprio account Instagram dove ha pubblicato alcuni scatti e rassicurato tutti. Dopo essere stato colpito da ictus ischemico il 17 marzo, Platinette ha ridato voce al profilo Instagram mostrando i segni della sua ripresa in seguito al fattaccio. Coruzzi ha postato uno scatto in compagnia di Grazia Di Michele sul palco del teatro Ariston di Sanremo: “Il mio grande amore mi manda questo scatto del nostro Festival di Sanremo. Sentirsi bene è un grande supporto. Grazia non sbaglia mai e ha in mano il mio di cuore” le parole di Coruzzi sui social.

Una speciale visita in ospedale per Mauro Coruzzi

Nelle scorse ore Platinette ha ricevuto una speciale ospitata in ospedale, dove si trova ancora sotto controllo in seguito all’ictus che lo ha colpito giorni fa e che ha spaventato l’Italia intera. Mauro Coruzzi ha infatti avuto la possibilità di riabbracciare l’amico e collega Raffaello Tonon, accorso in ospedale per salutare Platinette dopo lo scampato pericolo. Come ricordato dal conduttore nel nuovo post pubblicato su Instagram, i due sono infatti legati da un rapporto estremamente profondo e sincero: “Raffaello è una certezza d’amico da più di vent’anni. Grazie per esserci sempre” ha scritto l’imitatore sui social.

Pioggia di affetto per lo showman

Nei giorni scorsi un positivo aggiornamento sulle condizioni di Platinette ha ristampato il sorriso sulle labbra di fan, amici e colleghi che non lo hanno mai lasciato solo in questi giorni così complicati. Soltanto due giorni fa Mauro Coruzzi ha postato dall’0spedale una foto mostrandosi in piedi dopo la paura e scrivendo: “In piedi da solo dopo quindici giorni”. Scatto che è è stato preso d’assalto da fan e amici noti nel mondo dello spettacolo, come Elisabetta Gregoraci, Elena Sofia Ricci, Benedetta Mazza, Roberta Capua, Marco Liorni e Orietta Berti. La foto pubblicata in compagnia di Tonon ha invece attirato anche il messaggio carico di affetto da parte di Carlo Conti, che più volte ha avuto a che fare con Platinette nei vari suoi programmi. Una guarigione riempita dall’affetto dei suoi fan, con la speranza di rivedere Platinette molto presto in pista.