Un passo dal cielo 7, trama prima puntata: indagine dolorosa per Manuela

Anticipazioni Un passo dal cielo 7 del 30 marzo: Giusy Buscemi protagonista

Un simpatico crossover pubblicato sul web da Lux Vide sancisce il passaggio di testimone tra due serie molto amate dal pubblico: Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo. La serie, ambientata in Cadore, sarà orfana di Francesco Neri alias Daniele Liotti che ha abbandonato la fiction di Rai1. I protagonisti della settima stagione saranno i fratelli Nappi, Vincenzo e Manuela, interpretati da Vincenzo Ianniello e Giusy Buscemi. Ianniello firma anche la regia delle otto nuove puntate di Un passo dal cielo 7 con Lazlo Barbo. Le anticipazioni della prima puntata in onda il 30 marzo, intitolata “L’uomo degli orsi”, svelano che Manuela tornerà a San Candido dopo essere diventata ispettrice di polizia per indagare sulla morte della sua amica Roberta, moglie di Gregorio Masiero, uno scultore locale. Appena arrivata si troverà coinvolta in un’indagine con il fratello Vincenzo. L’uomo si renderà conto ben presto di non poter fare a meno dell’empatia della sorella che ha studiato prossemica ossia la scienza che studia lo spazio o le distanze che mettiamo tra noi e gli altri come fatto comunicativo. Nel corso delle puntate si scoprirà che Manuela ha scelto di tornare a casa spinta da un importante segreto.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni prima puntata: le new entry

Il crossover con Che Dio ci aiuti darà il via alla settima stagione di Un passo dal cielo. Tante le new entry. Tra questi il misterioso Nathan interpretato da Marco Rossetti detto “l’uomo degli orsi” e abituato a una vita solitaria; Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli) che nasconde un passato difficile e profonde cicatrici. Giorgio Marchesi interpreta Luciano Paron, un allevatore locale che minaccia la valle incantata e incontaminata. Tra le guest star spiccano Joe Bastianich nella prima puntata e Massimiliano Ossini nella sesta.

Anticipazioni Un passo dal cielo 7: Vincenzo e Huber vicini di casa

Le anticipazioni della prima puntata di Un passo dal cielo 7 rivelano che Vincenzo e Carolina (Serena Iansiti) si trasferiranno con i rispettivi figli nella loro nuova casa. Avranno come vicini di casa Huber (Gianmarco Pozzoli) e la sua famiglia. Le risate sono assicurate. Tornerà in pianta stabile anche Eva, la madre di Mela, interpretata da Rocìo Munoz Morales. Eva e Carolina diventeranno rivali in amore? Per scoprirlo basterà sintonizzarsi ogni giovedì a partire dal 30 marzo alle 21:30 circa su Rai1 per seguire la settima appassionante stagione di Un passo dal cielo.