Unomattina, problemi in diretta: Ossini costretto a chiudere un collegamento

Interrotto il collegamento con la casa di Giacomo Leopardi, Massimiliano Ossini: “Purtroppo va e viene”

Non è andato a buon fine il collegamento con la storica casa in cui ha vissuto Giacomo Leoardi a Recanati fatto nel corso della puntata di Unomattina andata in onda oggi, giovedì 16 marzo 2023, in parte dedicata alle Marche. Proprio per omaggiare la regione in cui, peraltro, il conduttore vive con la moglie e i figli, le telecamere della trasmissione hanno accompagnato virtualmente il pubblico, come appena anticipato, tra le mura della casa che ha dato i natali al famoso poeta, dove l’inviata di Unomattina ha incontrato e intervistato una discentente di Leopardi. A causa di un problema tecnico, però, il collegamento è durato molto poco e il conduttore è stato costretto ad interromperlo quando l’esplorazione della casa era appena iniziata: “Purtroppo va e viene” ha commentato Massimiliano, riprendendo la linea dallo studio.

Unomattina: problemi durante il collegamento da Recanati con la contessa Olimpia Leopardi

La discentente del poeta intervenuta durante il collegamento non andato a buon fine, è la contessa Olimpia Leopardi che, accompagnata dall’inviata del programma di Massimiliano Ossini, avrebbe dovuto portare il pubblico di Rai1 a visitare, attraverso le telecamere ovviamente, la storica casa in cui è cresciuto Giacomo Leopardi. “Queste stanze sono state abitate dalla nostra famiglia per 800 anni” ha dichiarato l’ospite di Unomattina all’inizio del collegamento, che da subito ha cominciato ad avere qualche intoppo. Nonostante i problemi con il segnale, il collegamento è andato avanti per qualche minuto e la contessa ha rivelato: “Giacomo ha trascorso tanto tempo soprattutto in quest’ala della casa. La stanza in cui ci troviamo è la galleria, la chiamiamo così, ogni stanza ha un nome per una più facile tracciabilità. Dal 2020 abbiamo creato per i turisti un nuovo itinerario, al di fuori della biblioteca che è ormai conosciuta, ma rimane comunque il luogo più sacro della casa. Questa stanza, invece, è più emotiva diciamo”.

Interrotto il collegamento con la casa di Leopardi, Massimiliano Ossini: “Purtroppo non va”

“In questa stanza la famiglia, in particolare Giacomo, ha vissuto grandi emozioni” ha concluso la contessa, prima che il collegamento saltasse e il conduttore di Unomattina (in questo periodo sempre premiato dagli ascolti) si scusasse per l’intoppo. “Visto che il collegamento va e viene, facciamo entrare la prossima ospite” ha quindi detto Massimiliano Ossini, accogliendo in studio Barbara Capponi, giornalista del TG1, arrivata per parlare proprio della sua regione, appunto le Marche.