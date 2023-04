Alberto Matano provato a La vita in diretta: “Passato una settimana sospeso”

La vita in diretta, il conduttore non lo nasconde: “Siamo ancora tutti provati”

La puntata di oggi de La vita in diretta, lunedì 24 aprile, non poteva non aprirsi con un ampia pagina dedicata all’aggressione subìta da Barbara Di Palma venerdì scorso, insieme alla collega di Ore 14 Tatiana Bellizzi, mentre si stava occupando del caso del brutale omicidio di Marzia Capezzuti. Alberto Matano visibilmente scosso e provato ha confessato in apertura di trasmissione:

“Siamo ancora tutti molto provati. Ho passato un fine settimana sospeso dopo quello che è successo, l’aggressione alla nostra inviata ed al nostro filmmaker, quello che è successo venerdì è ancora vivo nella nostra memoria.”

Subito dopo ha dato la linea all’inviata elogiandola per la forza ed il coraggio.

Alberto Matano provato per l’aggressione all’inviata in diretta: “Grazie Barbara”

Subito dopo il conduttore de La vita in diretta ha voluto spendere parole di elogio per la sua inviata, Barbara Di Palma che dopo la brutale aggressione è ritornata ad occuparsi del caso, cercando di raccogliere le varie testimonianze:

“La forza di svolgere questo lavoro è maggiore rispetto al resto quindi grazie Barbara.”

L’inviata dopo l’aggressione in diretta in lacrime aveva confessato di sentirsi sporca ed umiliata per quello che aveva subito. Nel dettaglio, la Di Palma insieme alla collega di Ore 14 stava documentando il caso della morte di Marzia Capezzuti, la 29enne milanese che si era trasferita a Salerno per amore di un ragazzo. In seguito alla morte per overdose del giovane, però, la giovane è rimasta a vivere a casa della cognata e dei figli di quest’ultima in una situazione estrema, vittima di maltrattamenti ed umiliazioni e depredata della pensione di invalidità, la ragazza è stata barbaramente uccisa nei mesi scorsi. Le due inviate dei due programmi venerdì scorso volevano fare alcune domande alla figlia della donna, Annamaria ed al fidanzato, ma senza alcuno motivo entrambi si sono rivolti contro di loro con parole offensive, calci, schiaffi e sputi documentati dalle telecamere.

Puntata difficile per il conduttore del talk di Rai1: molte storie di cronaca

Non è stata una puntata facile per Alberto Matano, che nel frattempo è al centro di voci sul futuro, non solo per gli sconvolgenti aggiornamenti sul caso della povera Marzia ha sconvolto tutti la morte della psichiatra Barbara Capovani, uccisa da un paziente ed il ritrovamento del corpo del giovane sub annegato dopo aver messo in salvo due ragazzini. Nell’ultima parte, invece, si sono trattati temi più leggeri con tra gli altri Anna Pettinelli e Paola Ferrari