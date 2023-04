Amici 22, è nata una nuova coppia? “Tra due allievi sta nascendo l’amore”

Due allievi di Amici 22 stanno insieme?

Andrà in onda tra poco la terza puntata del Serale e i ragazzi rimasti in gara sono ormai sempre meno. Questa sera, però, a lasciare il programma non saranno due allievi ma uno soltanto. Chi sarà? In attesa di scoprirlo il settimanale Di Più Tv ha lanciato una clamorosa indiscrezione che vedrebbe Samu e Maddalena stare insieme come coppia. A tal proposito ricordiamo che mai come quest’anno sono nate così tante coppie all’interno della casetta. Da Megan e Gianmarco a Federica e Piccolo G, da Maddalena e Mattia a Isobel e Cricca. Insomma, è stata un’edizione all’insegna dell’amore. E adesso proprio su Samu e Maddalena il settimana scrive:

“Samu è molto apprezzato dalle sue colleghe, in particolare da Maddalena Svevi che ammette di essere attratta da lui. ‘Tra loro sta nascendo una storia d’amore, stanno sempre insieme’ dicono i ragazzi del talent”.

Non solo il talent di Canale5: l’allievo debutta anche come protagonista al cinema

Non tutti forse lo sanno ma Samu ha un’altra grande passione nel mondo dell’arte oltre la danza: la recitazione. E sembra proprio che il talento in lui ci sia eccome anche in questa disciplina. Infatti Beppe Fiorello l’ha voluto come uno dei due protagonisti del suo primo film da regista, “Stranizza d’amuri”, in questi giorni in tutti i cinema. E mentre ad Amici 22 si è sfiorata una rissa e gli animi sono infuocati fuori dalla scuola Samu sta trionfando nelle sale cinematografiche. Stando ad alcune dichiarazioni riportate dal settimanale sopracitato proprio Beppe Fiorello su Samu avrebbe detto:

“Vorrei dirgli grazie perché è un attore straordinario e nel mio film è una vera stella”.

La mamma del ballerino di Amici 22 ne è sicura: “Mio figlio è nato per fare spettacolo”

In attesa di scoprire se stasera Samu riuscirà a continuare la sua corsa nel talent o se invece dovrà abbandonare definitivamente il programma (stando alle anticipazioni della puntata è al ballottaggio con Wax) il settimanale Di Più Tv ha riportato anche alcune dichiarazioni della mamma del ballerino, oltre quelle di Beppe Fiorello che l’ha diretto nel suo film.

“Mio figlio è nato per fare spettacolo, anche se non so dire se è più attore o più ballerino”

avrebbe detto la mamma dell’allievo. Quest’ultima ha poi rivelato che il vero debutto al cinema di Samu è stato nel 2015 con il film “In guerra per amore” di Pif anche se ovviamente il ruolo nel film di Beppe Fiorello è da protagonista.