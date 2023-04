Amici 22, Wax prende le distanze da Arisa: “Mi sta mettendo in difficoltà”

Wax ha dei dubbi sulla sua insegnante: “Ma può essere giusta una cosa del genere?”

Aveva creato molte polemiche la settimana scorsa un guanto di sfida lanciato da Arisa che vedeva contrapposti il suo allievo e Angelina e chiedeva di scrivere una dedica su una canzone di Vasco Rossi. L’allievo di Amici 22 non aveva apprezzato la scelta della sua insegnante criticando il fatto di chiedere una dedica a comando e, dopo diverse discussioni, aveva detto di non volerlo fare. Questa settimana, e precisamente oggi, l’insegnante ha rimandato lo stesso guanto perché vorrebbe che il suo allievo superasse i propri limiti o almeno ci provasse. Per niente d’accordo con lei il cantante ha detto:

“Ma si può? Mi sta mettendo in difficoltà, è contro producente. Ma può essere giusta una cosa del genere? Io non so nemmeno come comportarmi. Scrivendo una cosa del genere mi sminuisce anche”.

Arisa sprona il suo allievo: “Con quali armi ti vuoi distinguere?”

Ancora una volta l’allievo ha chiesto di parlare con la sua insegnante per dirle di non voler fare il guanto da lei proposto. Per prima cosa Wax, dopo la reazione esagerata precedente, le ha detto che lui dedica sempre i suoi pezzi alle persone ma riesce a farlo perchè tutto è in maniera spontanea e non forzata. Poi l’allievo di Amici 22 le ha detto di essere stupito perchè non capisce il motivo per il quale l’insegnante si sia impuntata su questo guanto.

“Ma se tu vuoi distinguerti con che armi lo devi fare?”

ha chiesto la docente al suo allievo riferendosi alla sua capacità di scrittura e alla sua sensibilità dimostrata sabato quando ha fatto la dedica a Maria De Filippi.

L’allievo di Amici 22 irremovibile sulla sua decisione: “Cascasse il mondo ma non lo faccio”

Dopo diverse pressioni da parte di Arisa il cantante le aveva promesso di provarci e di rimettersi al lavoro. Così una volta tornato in casetta ha iniziato subito la preparazione del guanto. Tuttavia fin da subito è apparso irrequieto e più tardi sfogandosi con Angelina si è detto non convinto.

“Sono molto in difficoltà. Mi ha fatto sentire in colpa, devo farlo, ma spero di non impazzire”

ha detto Wax riferendosi alla sua insegnante. Poco dopo però si è detto sicuro di non farcela e ha parlato di “costrizione”. Così ha richiamato per l’ennesima volta la docente e le ha detto: “Potesse cascare il mondo ma io il guanto non lo faccio”.