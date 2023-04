Christopher Leoni chi è? Età, altezza, peso, lavoro, compagna, figli, instagram

Chi è il nuovo naufrago Christopher Leoni: instagram, altezza, peso, famiglia

Stasera inizierà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Alla conduzione ci sarà ancora Ilary Blasi affiancata dall’inviato Alvin e dai due opinionisti in studio Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Tra i naufraghi che sbarcheranno stasera in Honduras ci sarà anche il popolare attore di tante fiction di successo. Quest’ultimo è nato in Brasile nel 1986. Ha mosso i primi passi nel mondo della moda, diventando ben presto il volto di famosi brand, tra cui Armani e Versace. Successivamente è diventato un attore di serie tv molto seguite, come L’onore e il rispetto – terza parte, Pupetta, il Bello delle donne e tante altre. Da anni è felicemente fidanzato con Francesca Versace, con la quale ha avuto due bambini: una femminuccia ed un maschietto. E’ alto 1 metro e 88 cm e pesa 85 chilogrammi. Per chi volesse seguirlo questo è il suo profilo instagram.

L’Isola dei Famosi, il nuovo naufrago confessa: “Perché ho deciso di partecipare”

Si segnala che in questi ultimi giorni Christopher Leoni ha rilasciato una lunga intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni prima di partire per la volta dell’Honduras. Ed in questa occasione il giornalista ha voluto chiedergli il motivo per cui ha deciso di partecipare alla prossima edizione del reality show vip condotto Ilary Blasi, nel cui cast ci sarà anche Pamela Camassa. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha risposto che ha accettato di affrontare questa avventura perchè vuole conoscere meglio sè stesso: “E’ una sfida con me stesso, voglio conoscermi meglio…”

Christopher Leoni lo svela per la prima volta: “Ho già avuto esperienze simili al reality”

Il giornalista di Sorrisi ha poi chiesto al futuro naufrago vip se ha mai avuto esperienze simili all’Isola dei Famosi. Il concorrente del reality show vip condotto da Ilary Blasi ha subito confermato, asserendo che nel 2005 ha vissuto 3 mesi in Thailandia girandola praticamente tutta, mentre qualche anno dopo è stato in un’isola completamente da solo, anche se in vacanza. Quest’ultimo non ha poi nascosto che nel periodo in cui vivrà in Honduras sentirà fortemente la mancanza dei suoi due figli: “Li vedo ogni giorno…”