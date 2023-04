Fiction Rai1 estate 2023: Nero a metà e tutte le altre serie in arrivo

Nero a metà e tutti gli altri titoli in replica

Quest’anno la Rai ha chiuso con anticipo la stagione delle fiction visto che l’unica produzione inedita attualmente in onda è Un passo dal cielo 7 e sono già iniziate diverse repliche come La sposa, Imma Tataranni – Sostituto procuratore, Il Commissario Montalbano. Nelle ultime ore Davide Maggio ha reso noti i palinsesti dei prossimi mesi e soprattutto le fiction di Rai1 dell’estate 2023 tra cui spiccano moltissime repliche ma anche alcune novità. Per quanto riguarda le repliche si parte con Di padre in figlia, con Alessio Boni e Cristiana Capotondi, e Il Giovane Montalbano. Spazio poi al ritorno di Sorelle per sempre e dell’amatissimo Nero a metà con Claudio Amendola. Sarà, infine, la volta di Blanca, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, di Scomparsa con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno e di L’allieva 3 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi.

Tutte le novità delle fiction di Rai1 dell’estate 2023

Se è vero che verranno trasmesse tante serie tv in replica, così come accade ogni estate, è altrettanto vero che non mancheranno alcune novità per la rete. Si comincia con Alfredino – Una storia italiana, con Anna Foglietta, trasmessa su Sky nel 2021 e si prosegue con Hotel Portofino, trasmessa sempre su Sky e che vede una produzione italiana e straniera con attori come Daniele Pecci. Sarà poi invece del tutto inedita la serie tv dal titolo Sophie Cross – Verità nascoste così come Revival, entrambe straniere. Tutte queste serie inedite andranno in onda, salvo cambi improvvisi di palinsesto, nella serata del martedì e inizieranno il 6 giugno per poi terminare l’8 agosto e lasciare spazio ai film fino all’inizio della nuova stagione televisiva.

Non solo Nero a metà e gli altri titoli: spazio anche all’intrattenimento

Le serate primaverili ed estive dedicate alle serie tv saranno quelle del lunedì, del martedì, del giovedì e della domenica. Il mercoledì, invece, oltre a (eccezionalmente) la messa in onda della seconda parte di Alfredino – Una storia italiana andranno in onda film e gli Europei under 21. Per quanto riguarda invece il giovedì, oltre al film in replica Sorelle per sempre, ci sarà la National League, gli Europei under 21, Alberto Angela con Ulisse Scienza e Nero a metà 3. Per quanto riguarda il venerdì sera spazio a Tutti i sogni ancora in volo, Aida – Arena di Verona e le repliche di Tali e Quali e The Voice Senior. Il sabato ci saranno Una voce per Padre Pio, Evento Carrà e Speciale Techetechetè in attesa delle nuove fiction di Rai1 in partenza a settembre.