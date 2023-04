Il paradiso delle signore, bomba di Chiara Russo: “Ecco cosa sceglierà Maria”

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 16, 2023 , in Soap

Anticipazioni Il paradiso delle signore, “Maria partirà per l’Australia con Vito?”: parla l’attrice

Sarebbe dovuto essere un personaggio secondario visibile solo in alcune puntate ed invece Maria Puglisi puntata dopo puntata e stagione e stagione è passata dall’essere la semplice fidanzata di Rocco venuta dalla Sicilia a stilista di punta del grande magazzino milanese. E non è tutto perché a Milano dimenticato l’Amato ha trovato l’amore con Vito Lamantia. Ma ovviamente i colpi di scena sono dietro l’angolo e dalle anticipazioni sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore si scopre che i rapporti tra Maria e Vito saranno burrascosi ed adesso a fornire degli spoiler ci ha pensato l’attrice Chiara Russo in un’intervista su DiPiù Tv:

“Come reagirà Maria al segreto di Vito? Sicuramente non bene, non gli dirà ‘Stai tranquillo non fa niente’.”

“Nella nuova stagione del Paradiso Maria ci sarà!”: anticipazioni di Chiara Russo

Mancano poche settimane al gran finale di stagione de Il paradiso delle signore, molte trame verranno risolte mentre altre continueranno anche nella prossima stagione. Ed a proposito dell’8^ stagione, Chiara Russo durante l’intervista al settimanale suddetto ha voluto tranquillizzare tutti annunciando la sua presenza:

“In questi giorni sto girando un’altra fiction. Mi hanno chiamata poco prima che finissero le riprese della stagione in corso del Paradiso, quindi ho avuto pochissimo tempo per prepararmi. Ma niente paura, finirò in tempo per il nuovo inizio del Paradiso. Io e Maria ci saremo.”

Dalle dichiarazioni dell’attrice si può provare ad ipotizzare quale sarà il proseguo della storyline di Maria e Vito nelle prossime puntate. Dalle anticipazioni, infatti, si scopre che Vito chiederà a Maria di seguirlo in Australia mentre lei, a sua volta, avrà tutto l’interesse a rimanere a Milano perché Vittorio le ha chiesto di prendere il posto di Flora come stilista. A questo punto le alternative sono davvero poche, considerando che i due hanno fatto pace e che la Puglisi gli ha perdonato le sue bugie, e che entrambi saranno presenti nella prossima stagione e quasi certo che Lamantia venda i suoi locali per rimanere con la sua amata.

Chiara Russo confessa a cuore aperto: “Preferisco affrontare una scomoda verità”

Durante l’intervista, infine, all’attrice è stato chiesto se a lei, come nel caso della Maria Puglisi ne Il paradiso delle signore, è mai successo di essere ingannata con segreti e bugie e lei ha risposto di si e che lo ha considerato un tradimento: “Preferisco parlare, affrontare le difficoltà perché certi segreti spezzano la fiducia e rovinano i rapporti. Preferisco affrontare una scomoda verità.”