Daniele Bossari a Verissimo confessa: “Ecco come ho scoperto la malattia”

Daniele Bossari torna a parlare della sua malattia

Oggi Silvia Toffanin, dopo aver fatto una lunga chiacchierata con Rosa Perrotta e il compagno, i finalisti di Amici di Maria De Filippi e Raiz, ha chiamato in studio Bossari. E in questa occasione la presentatrice dell’ammiraglia Mediaset ha fatto presente che l’ultima volta che l’ha visto lì in studio hanno parlato del suo grave problema di salute, cogliendo la palla al balzo per chiedergli come vanno adesso le cose: “Tu stavi affrontando un percorso complicato…Come stai?” Quest’ultimo l’ha quindi ringraziata per la domanda e successivamente ha dichiarato che al momento è ancora in fase di controllo:

“Ogni sei mesi devo andare a verificare che sia tutto a posto…Per il momento è tutto ok…Sono passati due anni e ne devono passare altri tre per dire che è finalmente tutto a posto…Io comunque mi sento bene e non ci sono problemi…”

Verissimo, l’ospite ha rivelato come ha scoperto la malattia

Successivamente Silvia Toffanin ha rivelato di essere venuta a conoscenza che il suo ospite ha scoperto che qualcosa non andava grazie ad un cristallo. E Daniele Bossari ha risposto affermativamente, asserendo che tutto è successo durante alcune sessioni di meditazione con i cristalli:

“Mi sono accorto che posizionando il cristallo all’altezza della gola sentivo una tensione sulla pelle…Non capivo e non passava con il tempo, finché dopo un mese questa paura si è manifestata…Allo specchio ho visto questo gonfiore…”

Motivo per cui l’ospite oggi su Canale 5 ha confessato di essere corso a farsi le analisi: “Dopo dalle analisi è risultato essere un tumore nell’esatto punto in cui io ho sentito questa tensione, questa resistenza…”

L’ospite ha confessato di aver intrapreso un lungo percorso di ricerca

Daniele Bossari non ha quindi fatto mistero a Silvia Toffanin, la quale poco prima ha intervistato Rosa Perrotta e il compagno e padre dei suoi due figli, di essersi fatto tante domande:

“Mi sono chiesto come fosse possibile che un cristallo mi abbia permesso di svelare un qualcosa che solo dopo la scienza è riuscita a dimostrare…E questa ricerca mi ha portato a visitare posti straordinari…”

E in questo percorso l’ospite a Verissimo ha rivelato di aver capito tantissime cose che gli hanno fatto capire come funziona il mondo e l’universo. E proprio su questo che ha scritto il suo nuovo libro intitolato Cristallo con sottotitolo ‘Viaggio alla scoperta delle pietre e del loro potere’. Durante l’intervista ha poi avuto l’opportunità di parlare della sua famiglia e anche del padre venuto a mancare quasi un anno fa.