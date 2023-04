Il paradiso delle signore, Valentina Tomada svela: “Palma crea scandalo”

Anticipazioni Il paradiso delle signore, l’attrice di Palma svela: “Fatto una cosa scandalosa”

In questa stagione della seguita soap di Rai1 hanno fatto il loro ingresso Palma e Francesco Rizzo, madre e figlio originari della Sicilia che da anni vivono al Nord Italia che, a causa della tragedia del Vajont che ha distrutto tutto si sono trasferiti a Milano a casa dei compaesani Amato. A spiegare qualcosa sul suo personaggio e il suo passato, adesso, è intervenuta l’attrice che la impersona, Valentina Tomada, in un’intervista concessa a TeleSette:

“È una donna molto avanti per quei tempi, si è infatti messa contro la sua famiglia e avere un figlio fuori dal matrimonio, per quei tempi, era una cosa scandalosa.”

E poi ha aggiunto: “Palma vuole solo studiare per allontanarsi da una vita che all’epoca per le donne era basata sul lavoro a casa o nei campi.”

“Palma de Il paradiso delle signore mi è stata subito simpatica”: parla Valentina Tomada

Durante l’intervista al noto settimanale, l’attrice ha parlato del suo personaggi spiegando che è molto simile a lei e soprattutto che cosa apprezza maggiormente:

“Palma grazie alla sua positività mi è stata simpatica fin da subito. Quando posso mi piace fare ruoli così belli e intensi che guardano con ottimismo alla vita.”

La Rizzo, infatti, è una donna che ha voluto sovvertite il suo destino di moglie e mamma e si è sempre rimboccata le maniche per mandare da sola il figlio Francesco e quando il disastro del Vajont l’ha nuovamente costretta a rimettersi in gioco non si è abbattuta è andata a Milano e lì ha ricominciato da capo aiutando le persone che non sanno ne leggere ne scrivere a mettere nero su bianco i loro pensieri e dalle anticipazioni su Il paradiso delle signore si scopre che non mancheranno i colpi di scena.

Valentina Tomada confessa sul suo privato: “Ho tre desideri che vorrei avverare”

Infine l’attrice che impersona Palma Rizzo nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore ha concluso l’intervista sbilanciandosi sul suo privato rivelando i suoi desideri sul suo futuro: “Tre desideri che vorrei che si avverassero? Il primo è la salute per me e le persone che amo, in primis mia figlia e mio marito, poi vorrei essere sempre felice per poter superare anche i momenti difficili. Come terzo desiderio parlando di lavoro mi piacerebbe che il lungometraggio che ho scritto posso finalmente diventare realtà.”