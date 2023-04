Isola, Alessandro Cecchi Paone ha una missione: “Perché Mediaset mi ha voluto”

Il naufrago svela perché Mediaset l’ha chiamato: “Voleva un po’ di cultura all’Isola dei Famosi”

Finalmente dopo anni in cui si dibatteva sul trash imperante causato, in parte, dal Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, i vertici di Mediaset hanno capito che così non si poteva più andare avanti, e infatti hanno deciso di ripulire anche L’Isola dei Famosi, che vede tra le fila dei concorrenti il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, che in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv ha svelato: “Mediaset voleva un po’ di cultura in questo reality”, ed è anche per questo che hanno spinto per averlo.

Alessandro Cecchi Paone, tempi duri per l’Italia: “Mediaset voleva che partecipassi con Simone”

Sono davvero tempi duri per l’Italia, soprattutto per le minoranze, che non si sentono rappresentate da un governo cieco ai bisogni del futuro e alle sfide che bisogna preparasi a combattere. Quindi Mediaset ha fatto benissimo a spingere affinché Alessandro Cecchi Paone partecipasse con il fidanzato Simone Antolini: “Ci teneva molto a farci partecipare insieme” anche perché è un esempio di televisione utile, e bella da vedere, come ha sottolineato giustamente Vladimir Luxuria nella prima puntata andata in onda ieri, “e dovrebbe essere un dato acquisito che esistono ‘le’ famiglie e non ‘la’ famiglia”.

Retroscena di Cecchi Paone sulla sua partecipazione al GF Vip: “Volevano che entrassi come nemico”

L’intento di Mediaset è quello di portare un po’ di cultura in un reality show e infatti per farlo hanno chiamato Alessandro Cecchi Paone, che è sicuramente uno dei più bravi divulgatori che ci siano, basti pensare a quel gioiellino che era La macchina del tempo. Quindi la sua partecipazione al Grande Fratello Vip fu vista come una sorta di tradimento da parte di molti, ma ora lui ha svelato che “volevano che entrassi come nemico del GF”, e doveva insegnare un po’ di italiano e un po’ di cultura generale ai concorrenti. Ma la domanda sorge spontanea: perché non propone un programma originale? E’ sempre lui a rispondere dicendo di farlo ogni anno, sia in Rai, Mediaset e altre reti, e anche se tutti manifestano un certo interesse all’inizio, poi alla fine non se ne fa più nulla, quindi spalma nei vari salotti in cui è opinionista un po’ di cultura e nozioni che possono servirare al grande pubblico per sapere qualcosa in più sul mondo che li circonda, e ora è all’Isola dei Famosi con il suo fidanzato dove si mostreranno senza filtri.