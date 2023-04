La vita in diretta, Giovanna Civitillo incredula: “Mi hanno dato dell’orribile”

Giovanna Civitillo non nasconde l’amarezza: “Mi hanno dato dell’orribile”

Nella puntata di oggi de La vita in diretta, venerdì 14 aprile, è stata ospite nel segmento finale della trasmissione la moglie di Amadeus, conduttrice ed ex ballerina. E tra i vari argomenti di cronaca, gossip ed attualità argomento del talk è stato anche l’uso dei social e di come si voglia sempre e solo apparire al meglio. Giovanna Civitillo, invece, proprio su questo ha rivelato:

“Adoro pubblicare la foto acqua e sapone ma anche quella piena di filtri perché io posso essere quello e quell’altro. A Pasqua ho pubblicato una foto sciuè sciuè e ho ricevuto molti complimenti ma anche alcuni che mi hanno detto che sono orribile, ma va bene così.”

La vita in diretta, la moglie di Amadeus ironizza: “Ecco chi ci sarà a Sanremo 2024”

Altro argomento del talk di Rai1 condotto da Alberto Matano è stato l’amore per gli animali di gente nota o meno, che addirittura alla loro morte lasciano gran parte dell’eredità ai loro fedeli amici a quattro zampe. Su questo Giovanna Civitillo ha dato un’anticipazione su Sanremo 2024 ovviamente ironica ed in modo simpatico:

“Noi abbiamo un cane Kira e io farei lo stesso con lei, io la tratto allo stesso modo. Anzi do una notizia l’anno prossimo farà il green carpet a Sanremo.”

Al di là della battuta sulla cagnolina della Civitillo, Amadeus è già al lavoro per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Infatti, quasi quotidianamente escono rumors su co-conduttrici, co-conduttori e cantanti in gara. L’ultima clamorosa voce vede Annalisa come possibile co-conduttrice di una delle cinque serate mentre Chiara Ferragni, dopo l’esperienza di quest’anno, sembra che abbia dato un secco no ad un suo ritorno.

Alberto Matano entusiasta per i risultati del suo programma: “Settimana incredibile”

Ospiti della puntata di oggi de La vita in diretta sono state, oltre a Giovanna Civitillo, Stefania Orlando, Luisella Costamagna e Mariolina Cannuli. Il conduttore invece prima di chiudere la trasmissione, di dare la linea a Flavio Insinna per L’Eredità e l’appuntamento a lunedì prossimo con La vita in diretta ha voluto ringraziare tutti i telespettatori che anche in questa settimana l’hanno seguito con affetto e stima.

“Vi ringrazio perché è stata una settimana incredibile”

ha ammesso Alberto Matano che ieri ha commesso una clamorosa gaffe confondendo due ospiti. Nel dettaglio la puntata di ieri, giovedì 13 aprile, stando a quanto riporta il sito DM ha raccolto 2.182.000 spettatori con il 21.2% (presentazione: 1.743.000 – 19.6%).