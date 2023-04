L’Isola dei Famosi, parla l’escluso Luca Di Carlo: “Mi richiameranno nel 2024”

Parla l’escluso dall’Isola dei Famosi 2023: “E’ il reality che ci riproverà con me il prossimo anno”

Da quando il GF Vip è diventato una cloaca di trash che ha fatto scappare il pubblico tranne pochi fedeli che sono rimasti fino alla fine, i vertici Mediaset hanno deciso non solo di rivoluzionarlo, in vista di settembre, ma hanno scelto di ripulire dal trash L’Isola dei Famosi, escludendo diversi aspiranti concorrenti. Tra questi anche l’avvocato di Ilona Staller Luca Di Carlo, che nella scorsa edizione era stato preso simpaticamente di mira da Nicola Savino. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv ha dichiarato quanto segue: “E’ L’Isola che ci riproverà con me il prossimo anno. Se mi provi, poi non ne puoi più fare a meno”. Che Mediaset sia disposta a cambiare idea in vista del prossimo anno? Per alcuni la speranza è l’ultima a morire.

Luca Di Carlo scartato perché vegano? Ora lui rompe il silenzio

Quindi perché Luca Di Carlo sarebbe stato scartato dall’edizione attuale de L’Isola dei Famosi? Secondo alcune voci e indiscrezioni pare per via del fatto che è vegano e che quindi avrebbe potuto avere maggiori difficoltà nel cibarsi in Honduras dove, comunque, bisogna imparare a pescare e cibarsi di quello che la natura offre. Lui ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata al settimanale citato poc’anzi dicendo che come avvocato penalista ha sempre difeso il diritto alla vita di esseri umani e animali, ed è convinto che “tutto ciò che vive dovrebbe avere gli stessi diritti”, ma si sa che la legge non è scienza uguale per tutti, anche perché l’hanno inventata gli uomini.

L’Isola dei Famosi, tutti gli esclusi: da Di Carlo a Gianmarco Onestini fino alle sorelle Enardu

Ma oltre a Luca Di Carlo quali sono stati gli esclusi illustri dall’Isola dei Famosi di Ilary Blasi per volere dei vertici Mediaset? Si sono fatti diversi nomi tra cui quello di Gianmarco Onestini (fratello di Luca) che ha però specificato che non c’era nulla di ufficiale, anzi, si è limitato a leggere il suo nome sul web. Le sorelle Serena ed Elga Enardu, invece, ci hanno tenuto a specificare che non c’era nulla di vero su una loro possibile partecipazione. Non può dire nulla, come ha confermato il settimanale, Gian Maria Sainato, che pare essere stato epurato all’ultimo, quindi ha preferito trincerarsi dietro una prigione di silenzio. Comunque si spera che questa decisione da parte di Mediaset porti i suoi frutti anche dal punto di vista degli ascolti e dello share.