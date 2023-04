Nathaly Caldonazzo, ansia per L’isola? “È il reality che più mi spaventa”

La showgirl è pronta a sbarcare in Honduras, ma ammette: “L’Isola è il reality che mi spaventa di più”

Stasera andrà in onda la prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e tra i naufraghi che si metteranno alla prova tra prove durissime da superare, alimentazione ridotta all’osso e quant’altro, ci sarà anche la showgirl Nathaly Caldonazzo, che in una breve intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha ammesso un po’ di ansia per un motivo molto più semplice: “L’Isola è il reality show mi spaventa e affascina di più”. Ma si è sicuri che riuscirà a superarla e chissà che non riesca anche a vincere.

Nathaly Caldonazzo non l’aveva mai detto prima: “Perso muscoli dopo vari incidenti”

Non sarà per nulla facile per i naufraghi affrontare L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi (con Alvin come inviato e gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi), soprattutto per Nathaly Caldonazzo, che si sta allenando con la danza, lo sport in generale, e la “ricostruzione di muscoli che ho perso dopo vari incidenti”. Sta anche mangiando un po’ di più, che non fa mai male, dato che poi quando sarà sbarcata in Honduras potrà dimenticarsi di tutto il cibo del mondo tranne il riso e il cocco. Certo, ci saranno dei premi per chi supererà le prove, ma a volte quel cibo ingerito di fretta, freddo come il ghiaccio, fa molto più male che bene a un corpo affamato e sotto sforzo (nel frattempo Vladimir ha voluto lanciare un chiaro avvertimento a tutti i naufraghi).

L’Isola dei Famosi 2023, Nathaly ammette: “Avrei voglia di andare via dall’Italia”

L’Italia è senza dubbio uno dei paesi migliori al mondo in cui vivere, ma negli ultimi anni, soprattutto se si fa parte delle minoranze, è diventato sempre più difficile sperare di poter creare qualcosa di solido. Per non parlare dei giovani, sfruttati dal punto di vista professionale, vessati da datori di lavoro che pensano solo al profitto a ogni costo, e che si ritrovano a essere rimproverati da un Governo cieco ai bisogni di un Paese arretrato e senza progetti concreti per il futuro. “Avrei voglia di andare via dall’Italia, quindi spero di tornare con la voglia di rimanere”: queste sono state le lapidarie parole di Nathaly Caldonazzo prima dell’Isola dei Famosi.