Stefano De Martino, silenzio rotto: “Sfida personale”, ha raccontato tutto

Il Bar Stella riapre, il conduttore: “E’ stata una sfida personale con il mio carattere”

Il 25 aprile riapre il Bar Stella di Stefano De Martino. Il martedì, il mercoledì e il giovedì in seconda serata il conduttore terrà compagnia ai telespettatori con il suo “late night show”, già giunto alla terza edizione. De Martino è anche autore del programma che prende il nome dal bar fondato dal nonno in Campania e poi gestito dal padre. Racconta in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“E’ stata una sfida personale con il mio carattere: ho una forte mania di controllo e la responsabilità era tutta mia. Quando parti da zero hai bisogno di sperimentare, di trovare la strada in corso d’opera e in effetti dalla prima edizione a questa il programma è un altro”.

Nel Bar Stella la scaletta ha appuntamenti fissi come la band, il jingle, la signorina Buonasera e la sigla della buonanotte. All’interno di quest’ordine possono accadere tanti imprevisti. All’ex ballerino di Amici piace, poi, scovare nuovi personaggi che siano in grado di improvvisare. Il Bar Stella è per il presentatore un piccolo miracolo televisivo. Quando tre anni fa si è presentato con la bozza del programma in mano in Rai non avrebbe scommesso un euro sul fatto che sarebbe arrivato alla terza edizione.

Stefano De Martino confessa: “Disagio ed entusiasmo muovono quello che faccio”

Stefano De Martino, per cui potrebbero esserci delle novità dopo l’estate, ha fatto una confessione inaspettata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Il disagio e l’entusiasmo muovono tutto quello che faccio. Il primo va inteso come non sentirsi all’altezza e sempre fuori luogo, questo stare un po’ scomodo ha aiutato la mia crescita”.

In tutto ciò la costante è l’entusiasmo. Il conduttore ammette che quando un obiettivo è facilmente raggiungibile si annoia e vuole cambiare.

Il conduttore recita in tournée nei teatri: “Azzardo nel dire che è il mio elemento”

Stefano De Martino dal 29 aprile sarà anche in tournée nei teatri italiani con lo spettacolo “Meglio stasera”: “Azzardo nel dire che il teatro è il mio elemento. Ho unito i puntini: cantare, ballare e trovare il modo di raccontare le cose”. E’ in scena per 90 minuti durante i quali il pubblico applaude e partecipa. Ricevere i complimenti dopo lo spettacolo per lui è la soddisfazione più grande. Ma ora l’attesa è tutta per la riapertura del Bar Stella a partire dal 25 aprile in seconda serata su Rai2.