Uomini e Donne, Armando Incarnato furioso sui social: “La gente non sta bene”

Il cavaliere del trono over avvisa i suoi fan: “Non sono io. A breve capiremo chi è”

Nelle scorse ore agli utenti della rete non è sfuggita una segnalazione fatta da Armando Incarnato, uno dei cavalieri del dating show pomeridiano che vede al timone Maria De Filippi. L’imprenditore napoletano tramite dei post condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, ci ha tenuto a far sapere ai suoi fan che ci sono dei profili fake con il suo nome:

“Non accettate richieste da questo profilo e non rispondente ai messaggi. Non sono io. A breve capiremo chi è! Grazie”.

La segnalazione del protagonista del dating show: “Non accettate richieste e non rispondete”

Armando Incarnato un protagonista storico del programa Uomini e Donne ha messo in guardia i suoi numerosi followers. In particolare l’imprenditore napoletano che continua a essere alla ricerca dell’amore nella trasmissione in onda su Canale 5, ha fatto sapere che ci sono delle persone sui social che si spacciano per lui. Dopo aver segnalato un profilo falso, l’uomo che spesso viene preso di mira da Gianni Sperti, ne ha mostrato anche un altro tramite uno screenshot:

“Mi è stato segnalato anche questo profilo. Non accettate richieste, non seguite e non rispondete ai commenti“.

Infine si è lasciato andare a uno sfogo amaro per questa faccenda, per aver scritto: “La gente non sta bene”.

Armando Incarnato zittisce gli haters: “Ho sempre fatto il corriere. Non sanno niente”

Intanto nei giorni scorsi il cavaliere ha replicato ai leoni da tastiera che lo invitano a lavorare: “Ho sempre fatto il corriere. Ora però sono in pensione e mi godo la vecchiaia”. Ha continuato a zittire coloro che lo attaccano sui social: “Quando ti dicono trovati un lavoro e non sanno un ca*** della tua vita“. Sempre di recente, dopo che Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono scagliati contro di lui per essere uscito dallo studio del programma durante una puntata, si è fatto sentire su Instagram, lanciando una pesantissima frecciatina: “Io lavo la macchina, voi lavatevi la coscienza. Ipocriti del ca***. Il mio mondo è bellissimo”. Tanti utenti della rete hanno ipotizzato che questa sua stoccata sia stata indirizzata ai due opinionisti. Di recente invece ha fatto i conti con l’ira dell’ex ballerino e opinionista, dato che non appena ha liquidato una dama l’ha criticato dicendogli: “Sei molto piccolo, a me fai pena. Che faccia triste che hai. Sorridi alla vita”.