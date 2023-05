Affari Tuoi, Amadeus rimasto di sasso: “Ho paura”, timore per la concorrente

Affari Tuoi, la concorrente del Veneto in ansia: “Quel pacco mi fa paura…”

Finale amaro per la puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, venerdì 19 maggio 2023: per la concorrente del Veneto, affiancata da una sua familiare, all’ultimo step del gioco sono rimaste infatti come opzioni 75€, 200€ e 10.000€ e uno dei due pacchi da aprire era il numero 16 della Sicilia, ma la concorrente ha ammesso: “Ho paura di quel pacco perchè tutte le sere ha avuto bei soldi…”. Dopo qualche momento di esitazione, ha deciso di aprire proprio il pacco numero 16 e, come temeva, dentro c’erano i 10.000€. Doccia fredda, dunque: per la concorrente è rimasta solo la possibilità di giocare alla regione fortunata per tentare di vincere 100.000€, ma anche con quella che ha rappresentato l’ultima spiaggia, la sfortuna si è accanita contro di lei: la regione fortunata era la Campania e non l’Abruzzo, come da lei indicato alla fine, perciò anche la seconda possibilità, cioè portarsi a casa 50.000€, è sfumata. “Mi dispiace, è stata una partita iniziata male e finita male. Una serata sfortunatissima proprio” ha detto il conduttore sul finale alla concorrente, visibilmente delusa.

Ultime due settimane dell’edizione 2023 di Affari Tuoi: dai primi di giugno torna Techetecheté

Le prossime due settimane, come abbiamo anticipato più volte di recente, saranno quelle conclusive di questa breve ma fortunatissima edizione di Affari Tuoi, durata poco meno di due mesi, essendo iniziata a metà aprile: come hanno reso noto vari siti qualche tempo fa, l’ultima puntata è prevista per sabato 3 giugno, mentre da domenica 4 la fascia oraria dell’access prime time, come tutte le estati, sarà occupata dall’inossidabile Techetecheté, che andrà in onda 7 giorni su 7 fino a metà settembre, quando la linea tornerà a Soliti Ignoti, ma chissà che nella seconda parte della stagione, quindi nel 2024, la Rai non decida di riproporre anche Affari Tuoi, visto il grande successo in termini di ascolti ottenuto in questo periodo.

Amadeus verso le vacanze estive: tornerà a settembre con Soliti Ignoti e Arena Suzuki

Dopo l’estate il conduttore di Affari Tuoi (a proposito del quale qualche giorno fa su Rai1 è stata commessa una clamorosa gaffe) vedrà un doppio impegno su Rai1, dato che alla conduzione quotidiana di Soliti Ignoti-Il ritorno affiancherà l’impegno al sabato sera con Arena Suzuki, show musicale dedicato ai decenni passati, sperimentato con grande successo anche nel 2021 e nel 2022. A fine dicembre per Amadeus sarà poi la volta de L’anno che verrà, mentre a febbraio sarà alla guida del suo quinto attesissimo Festival di Sanremo.