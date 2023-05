“Morto poco fa”, Affari Tuoi: scoperta choc di Amadeus, piange la concorrente

Amadeus rimasto di sasso: “E’ morto da pochissimi giorni”, commossa la concorrente

Come tutte le sere anche oggi, lunedì 8 maggio, in quel di Affari Tuoi si è giocato ma si sono vissute anche emozioni molto intense legate alla vita privata dei concorrenti di turno: nello specifico, oggi è toccato a Maria Carmela, rappresentante della regione Molise, sfidare la sorte. E proprio la concorrente, che nel corso della puntata è stata affiancata dalla sorella, scegliendo di rinunciare al pacco che aveva inizialmente a favore del numero 2, ha rivelato: “E’ un numero con un significato importante perchè il 2 maggio è morto mio nonno…”. Rimasto a bocca aperta, Amadeus ha commentato: “2 maggio? E’ morto pochissimi giorni fa quindi…”, e la concorrente, con gli occhi pieni di lacrime, ha annuito.

Affari Tuoi, la concorrente in lacrime per la scomparsa del nonno: “Forse mi indica un numero”

Non senza riuscire a nascondere la sua commozione, la concorrente del Molise subito dopo ha spiegato di non essere arrivata ad Affari Tuoi con l’intenzione di giocare con un numero in particolare, ipotizzando quindi: “Forse è mio nonno che vuole darmi un numero preciso”. Ha quindi scelto, come anticipato prima, di giocare con il pacco numero 2, rinunciando al numero 18 che era invece il pacco da lei scelto casualmente all’inizio della trasmissione, ma prima di rinunciare al 18 ha rivelato che anche questo numero aveva per lei un significato: “Nel 2018 è nato mio figlio” ha asserito. Alla fine Maria Luisa ha scelto di non aprire il numero 18 fino all’ultimo step del programma, dunque al momento decisivo si è ritrovata con due pacchi: quello da lei scelto, come detto prima il numero 2, e quello a cui ha rinunciato, ovvero il 18. “Entrambi questi numeri hanno un significato importante per te, anche se molto diverso tra loro” ha ricordato Amadeus nei minuti finali, di grande tensione.

Delusione per la campionessa: nel pacco scelto c’erano 10.000€, nell’altro 50.000€

Le due opzioni rimaste alla fine del gioco sono state 10.000€ e 50.000€, entrambe ovviamente positive perchè facenti parte delle opzioni ‘rosse’, quindi di quelle ricche, ma comunque non è mancata un po’ di amarezza dato che, aprendo il pacco numero 2, Maria Carmela e la sorella hanno scoperto di avere i 10.000€. “Peccato, nel pacco numero 18 che la sorte ti aveva affidato c’erano i 50.000€” ha commentato dispiaciuto Amadeus prima che le telecamere si spegnessero.

Anche nella puntata di ieri sera ci sono stati momenti di commozione, in particolare quando il conduttore ha raccontato che la concorrente in gara ha rischiato di morire dopo il parto.