Affari Tuoi, Amadeus choc: “Emorragia”, concorrente in terapia intensiva

Amadeus racconta la storia della concorrente: “Ha rischiato di morire dopo aver partorito”

Come spesso accade, anche nella puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, domenica 7 maggio 2023, al di là del gioco, si sono vissute emozioni molto forti, nello specifico quando la concorrente in gara, affiancata dal marito, ha condiviso con i telespettatori un momento molto difficile della sua vita. Accettando di cambiare il pacco, la concorrente si è liberata del numero 20 scegliendo di prendere il numero 2 e spiegando: “Il 2 è un numero che si ripete spesso nella nostra vita, ma in realtà più il 20 aveva un significato, poiché il 20 è il giorno in cui è nata nostra figlia e in cui sono rinata io…”, dunque Amadeus ha svelato ai telespettatori:

Subito dopo la nascita della figlia, lei ha rischiato di morire a causa di un’emorragia…

Affari Tuoi, la concorrente racconta: “Sono stata tra la vita e la morte”

“Ho avuto un’emorragia molto grave” ha raccontato la concorrente che stasera ha giocato in rappresentanza della Sicilia, ma che ha origini persiane. “Ti hanno ricoverata subito in terapia intensiva” le ha risposto Amadeus, che ha poi aggiunto:

So che i medici avevano detto a tuo marito che c’erano serie possibilità che tu non ce l’avresti fatta…

“Poi è intervenuto un angelo” ha detto il marito della concorrente. E la donna, riprendendo la parola, ha rivelato: “Proprio in quelle ore in cui io combattevo tra la vita e la morte, in Persia è venuta a mancare mia nonna. Ora indosso il suo braccialetto, quello con cui lei pregava sempre per tutti i suoi nipoti”, e dicendo ciò ha fatto vedere il bracciale in questione.

Nulla accade per niente, nella vita tutto ha un significato anche se a volte non capiamo subito qual il significato di ciò che ci accade

ha poi concluso la concorrente, commuovendo il conduttore di Affari Tuoi e tutti gli spettatori presenti in studio.

Finale in festa per la concorrente della Sicilia: ha vinto 30.000€

Una storia molto toccante, come quella raccontata qualche sera fa da un altro concorrente di Affari Tuoi, che ha parlato della morte di un suo caro amico. Alla fine, dopo una partita un po’ travagliata durante la quale ha rifiutato tutte le offerte e ha accettato di cambiare per ben tre volte il pacco, la concorrente siciliana si è ritrovata con due possibilità: 20€ o 30.000€, e la fortuna l’ha baciata poiché ha portato a casa proprio i 30.000€.