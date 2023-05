Affari Tuoi, Amadeus rimasto di stucco: errore gravissimo del concorrente

Affari Tuoi: il concorrente del Trentino accetta 35.000€… ma aveva 200.000€

Amara delusione sul finale della puntata andata in onda oggi, giovedì 25 maggio 2023, del programma dell’access primetime di Rai1 condotto da Amadeus: a giocare è stato Igor, il concorrente del Trentino Alto Adige, affiancato dalla moglie Lisa, ma la fortuna non è stata dalla loro parte. La coppia è arrivata allo step finale con tre opzioni azzurre e tre rosse, con una cifra massima di 200.000€. A sorpresa, i due hanno accettato un’offerta di 35.000€ e, aprendo gli ultimi pacchi rimasti, le opzioni si sono ridotte a due: 0€… e 200.000€. E qui la sfortuna si è accanita con tutta la sua forza: aprendo il pacco numero 18, Igor e Lisa hanno avuto l’amara sorpresa di vedere che al suo interno c’erano 200.000€. E’ andata malissimo, quindi, al contrario di quanto è accaduto nella puntata precedente…

Grande ansia ieri sera per la concorrente del Friuli, che ha sfiorato una vincita di… 300.000€!

L’ansia è stata decisamente maggiore nella puntata di Affari Tuoi di ieri, che ha avuto come protagonista Lorena, concorrente del Friuli Venezia Giulia, che ha giocato affiancata dal marito. Lorena ha rifiutato il cambio del pacco e tutte le offerte che il dottore le ha fatto, arrivando ad avere come opzioni finali 200€, 50.000€ e 300.000€. Sono stati minuti interminabili quelli conclusivi, poichè il dottore a sorpresa le ha offerto proprio la cifra intermedia, ossia 50.000€. “Comunque vada, è stata una grande esperienza e ho conosciuto delle bellissime persone. Sono tentata di rischiare” ha detto la concorrente, sul punto di rifiutare l’ultima ricchissima offerta e aprire il pacco a lei affidato dalla sorte, ossia il numero 17, un po’ affascinata da questo numero che per i superstiziosi ad Affari Tuoi (e non solo) porta invece sfortuna. Colpo di scena al momento di prendere la decisione definitiva: terrorizzata dall’idea di tornare a casa con soli 200€, Lorena ha deciso di accettare i 50.000€ e, aprendo uno degli altri due pacchi rimasti, ha visto sfumare immediatamente i 300.000€, scoprendo successivamente che nel suo pacco non c’erano neanche i 50.000€, motivo per il quale ha avuto un’eccellente fiuto chiudendo la sua esperienza nel programma condotto da Amadeus come meglio non poteva fare.

Amadeus sempre premiato dagli ascolti: quasi 4 milioni e mezzo di spettatori ieri sera

Come tutte le puntate, anche quella di Affari Tuoi di ieri è stata particolarmente fortunata in termini di ascolti, soprattutto considerando il fatto che il competitor è stata la partita trasmessa su Canale5: da TvBlog sappiamo infatti che a seguire il gioco mercoledì 24 maggio sono stati esattamente 4milioni 431mila telespettatori, con uno share del 20.73%. E’ andata anche meglio martedì (ma non è andata meglio alla concorrente, che ha visto crollare la possibilità di vincere), quando la trasmissone è stata seguita da 5milioni 22mila spettatori, con una media di share del 25.59%.