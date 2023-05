Affari Tuoi, partita sofferta: poi il crollo. Amadeus: “Ha lasciato lo studio”

Amara delusione sul finale per la concorrente delle Marche, tradita dal suo intuito

L’aveva definita “una partita bellissima” Amadeus quella della concorrente delle Marche che ha giocato nella puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, martedì 23 maggio 2023: ed effettivamente la fortuna ha assistito la ragazza per quasi tutta la durata della trasmissione, tranne alla fine… Rimasta con 3 opzioni, ossia 20€, 5.000€ e 50.000€, Sofia ha rifiutato un’offerta di 12.500€ e, aprendo un pacco, ha eliminato i 20€. Fin qui tutto perfetto tant’è che, poco prima, vedendo rimanere ben 6 opzioni rosse e solo 1 opzione azzura, Amadeus ha ironizzato dicendo: “Credo sia la prima volta che una concorrente apre 6 pacchi azzurri consecutivi… il dottore avrà lasciato lo studio!”.

Affari Tuoi, delusione tremenda per la concorrente: ha cambiato il pacco… perdendo 50.000€

E’ quindi rimasta con 5.000€ e con 50.000€ Sophia della Marche, che nel corso della giocata nel programma condotto da Amadeus è stata affiancata dalla mamma Cristina. A lei la sorte ha affidato il pacco numero 18 che, a metà partita, ha deciso di cambiare prendendo il numero 6 dell’Abruzzo: “I numeri per me non hanno mai avuto un significato particolare” ha ammesso, ma la scelta di cambiare il pacco l’ha fatta giustamente in un momento strategico, cioè dopo essere rimasta con 1 sola opzione azzurra e, come detto sopra, 6 opzioni rosse, quindi statisticamente era altissima la probabilità che beccasse un pacco rosso. Arrivata a fine partita, dunque, con il pacco numero 6, ha accettato clamorosamente un nuovo cambio di pacco, rinunciando perciò al 6 e scegliendo di concludere il gioco con l’11. E qui la doccia fredda: nel pacco 6 c’erano i 50.000€, mentre nel pacco scelto a fine trasmissione c’erano i 5.000€.

Amadeus dispiaciuto per la concorrente: “Comunque hai fatto una bellissima partita”

“Nooo! Tua madre aveva ragione, non avresti dovuto cambiare” ha esclamato alla fine il conduttore di Affari Tuoi, tra la delusione generale: la signora Cristina sul finale aveva infatti sconsigliato alla figlia di accettare un nuovo cambio, ma Sofia ha voluto fidarsi del suo istinto, purtroppo sbagliando. Si è aggiudicata quindi 5.000€, ma se non avesse accettato l’ultimo cambio di pacco la cifra sarebbe stata, come abbiamo detto prima, dieci volte superiore. Peraltro per ben due volte nel corso della partita ha rifiutato un’offerta di 42.000€, quindi alta quasi quanto la cifra alla quale ha aspirato negli ultimi secondi della trasmissione. E’ andata così, d’altronde è un gioco. Puntata di oggi a parte, è delle ultime ore una notizia secondo la quale Amadeus starebbe preparando una puntata speciale di Affari Tuoi per raccogliere fondi da devolvere all’Emilia Romagna.