Con il cuore, su Rai1 l’edizione 2023: “Momento unico con Amii Stewart”

Amii Stewart ospite di Carlo Conti: con lei un omaggio a Papa Benedetto, morto il 31 dicembre

Poteva mai mancare a fine maggio, esattamente il giorno 30, Con il cuore – Nel nome di Francesco, giunto alla sua sedicesima edizione, condotto come sempre da Carlo Conti? Ovviamente no e ci saranno tantissimi ospiti che saliranno sul palco in nome della solidarietà e della pace e dell’amore tra i popoli. Come ospite di Carlo Conti ci sarà anche Amii Stewart, e proprio su di lei il conduttore ha voluto lanciare una piccola anticipazione, come rivelato su DiPiù: “Canterà un brano toccante ispirato a un discorso di Papa Benedetto che tenne nel 2008 a New York”, che ricordiamo è morto il 31 dicembre.

Con il cuore – Nel nome di Francesco: chi saranno tutti gli altri ospiti della serata

Esattamente il 30 maggio andrà in onda in prima serata su Rai1, per la gioia di tutti i fedeli che seguono il primo canale della tv di Stato, il programma solidale Con il cuore – Nel nome di Francesco, condotto per la sedicesima volta da Carlo Conti. Ma oltre ad Amii Stewart, che si esibirà sulle note di un brano ispirato a Papa Benedetto (morto il 31 dicembre), chi ci sarà? Ebbene il cast di ospiti sarà davvero ricco e variegato: Nek (che come conduttore non se la cava neanche male), Francesco Renga (che potrà esibirsi con la sua Angelo), e poi l’inossidabile gruppo dei Pooh. Non potrà mancare Fiorella Mannoia e Mr Rain, che con Supereroi ha scritto un brano molto apprezzato dai clericali.

Carlo Conti ritorna in prima serata su Rai1: “Testimonianza diretta di suore e frati”

Se non ci fosse chi fa del bene il mondo sarebbe ancora più buio e malato di quanto non lo sia già. Il covid ha lasciato delle ferite profonde nel corpo di tutti coloro che sopravvivono con la speranza di un futuro migliore, e si può dire che non sia cambiato nulla rispetto a prima. Si pensava di uscirne più forti, consapevoli e felici, e invece si è dove si era interrotto tutto. Comunque, come spiega il conduttore Carlo Conti (che ha grandi nomi per I Migliori Anni), il covid ha fatto aumentare ovunque il numero di persone che si rivolgono ogni giorno alle mense francescane, ed è per questo che nel programma solidale in onda su Rai1 ci sarà la “testimonianza diretta di suore e frati”, direttamente sul palco o in collegamento, per infondere coraggio e speranza nelle anime di tutti coloro che possono fare del bene anche solo con un semplice gesto.