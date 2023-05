Karina Cascella contro tutti: “Mummie!”, affondati Enrico Papi e Orietta Berti

Karina Cascella ci va giù pesante: “Nei salotti tv fanno lavorare solo le solite mummie”

Si sa che quando si è appartenuti al mondo dello spettacolo e si ha la possibilità di guardarlo dall’altra parte della barricata si trovano tutti i modi possibili per criticarlo. E a volte la ragione è dalla parte giusta perché basterebbe avere gli occhi per assistere allo scempio dei reality show e dei salotti televisivi. Karina Cascella, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, non ci è andata giù leggera: “I salotti tv? Sembrano un cimitero e fanno lavorare le solite mummie”. Ma a chi si sta riferendo? Ebbene nell’intervista ha posto l’attenzione su Enrico Papi e Orietta Berti in maniera molto particolare.

Enrico Papi “non c’entra gli obiettivi” e Orietta Berti “sembrava le venisse sonno”: le parole dell’ex opinionista

Ma cos’ha detto di preciso Karina Cascella a proposito di Enrico Papi, opinionista dell’Isola dei Famosi? Ha dichiarato che “non c’entra gli obiettivi” quando prende la parola, a differenza della sua collega Vladimir Luxuria che è una veterana e sa sempre cosa dire, e poi basterebbe farsi un giro sul web dove ci sono centinaia di commenti negativi sul suo operato sull’Isola (ieri ha messo in imbarazzo Ilary), quasi paragonabile a quello di Elettra Lamborghini, che con il programma non c’azzeccava nulla, tanto da confermarlo lei stessa anni dopo. E invece su Orietta Berti opinionista del GF Vip cos’ha detto? “Non c’entrava nulla e sembrava che a una certa ora avesse sonno”.

Karina Cascella perché non lavora più in tv? “Sarei difficile da gestire”

Da qualche tempo a questa parte l’ex opinionista di Uomini e Donne e Pomeriggio Cinque Karina Cascella ha cambiato vita. Gestisce un ristorante argentino nel centro di Bergamo ed è felice della sua nuova esistenza lontana dalle telecamere. “Non mi chiamano mai anche se sono perfetta” ha assicurato senza alcun velo di modestia, e aggiunge che “sarei difficile da gestire”, d’altronde il pubblico se la ricorda nei programmi citati poc’anzi: sincera, schietta, senza peli sulla lingua. Sarebbe perfetta per commentare un reality show, ma negli ultimi anni stanno scegliendo profili che si addicono ben poco, per essere gentili. Chi vedrebbe bene nel ruolo di commentare sicuramente Mara Venier, che lo ha già fatto nell’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi, quando fu l’artefice di uno spoiler in diretta che fece molto divertire il pubblico. C’è chi vedrebbe bene Karina Cascella nel ruolo di opinionista de La Talpa, ma dato che non si sa quando mai tornerà, resta solamente un piccolo desiderio televisivo.