Mara Venier, vissuto un dolore enorme: “Quella perdita mi ha trafitta”

Mara Venier e il dramma nel suo passato: “La perdita di mia madre è un dolore enorme”

È in onda con una nuova puntata di Domenica In, la conduttrice veneta. Puntata ricca come sempre di tanti ospiti dal mondo dello spettacolo e non solo. E di recente, invece, la Venier ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero dove si è sbilanciata sulla sua vita privata e sulle gioie e i dolori che ha attraversato nella sua vita. Ed a proposito di dolori, Mara non ha potuto non citare una perdita atroce:

“Un dolore che mi ha trafitta? La perdita di mia mamma.”

La madre, Elsa Masci, è scomparsa nel 2015 malata l’Alzheimer, malattia infida che le ha annebbiato la mente prima di portarsela via.

Domenica In, la conduttrice confessa: “Salutavo mia mamma e ho ricevuto lamentele”

E sempre durante l’intervista al giornale sopra menzionato, Mara Venier oltre a parlare del suo dolore per la morte della madre ha raccontato, dopo molti anni, un retroscena che riguarda proprio la sua Domenica In:

“Io salutavo mia mamma perché cominciavano ad esserci i primi segni dell’Alzheimer, mi sembrava che quel saluto finale la riportasse alla realtà. Poi fui chiamata perché il direttore generale aveva avuto delle lettere da parte degli utenti per uso personale della tv.”

La Venier ha aggiunto che la chiamò l’allora direttore di rete Mauro Mazza, lei gli spiegò che salutava sua madre in diretta tv perché malata ed ebbe una risposta inaspettata, il direttore la incoraggiò a continuare a salutarla e fregarsene delle critiche e delle lamentele e lei lo fece.

Mara Venier pronta per il talk di Rai1: “Consapevole che valgo qualcosa”

Da anni la conduttrice veneta è al timone di Domenica In ed ormai viene identificata con il programma. Non è pensabile un programma domenicale sul primo canale della tv di Stato che non sia condotto da zia Mara, o perlomeno non impostato in questo modo. Durante l’intervista la Venier ha rivelato cos’è per lei il talk di Rai1: “Domenica In è la consapevolezza che qualcosa valevo per me e per tutti.” Ed anche nella puntata di oggi, 28 maggio, il salotto di Rai1 sarà ricco di ospiti che concederanno delle lunghe interviste alla padrona di casa raccontandosi ‘a cuore aperto’ tra vita privata e vita professionale.