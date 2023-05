Ospiti Domenica In del 28 maggio: Mara Venier pronta a sorprendere il pubblico

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 26, 2023 , in Domenica In

Domenica In, svelati tutti gli ospiti della prossima puntata: il ricordo di un grande artista scomparso

Come sempre anche domenica prossima, 28 maggio, gli ospiti di Mara Venier saranno tanti e provenienti non solo dal mondo dello spettacolo ma anche della politica. Stando a quanto riporta il sempre informato sito di TvBlog si inizia con una lunga e toccante pagina dedicata ad un artista scomparso ormai da anni ma sempre vivo nei ricordi dei suoi fan: Little Tony. A dieci anni esatti dalla morte, il cantante verrà ricordato dalla figlia Cristiana Ciacci e da una schiera di artisti che lo hanno conosciuto bene con cui ha condiviso gran parte non solo della vita artistica ma anche privata: Bobby Solo e ancora Rosanna Fratello, Edoardo Vianello e Gigliola Cinquetti.

Ospiti di Mara Venier del 28 maggio: arrivano Arisa, Dargen D’Amico e non solo

L’elenco degli ospiti di Domenica In del 28 maggio è ancora lungo e continua con altri grandi big della musica italiana. Nel salotto di Rai1 interverranno la cantante Arisa, reduce dall’esperienza come coach di canto nel talent di Canale5 Amici di Maria De Filippi, al momento è ritornata alla sua prima passione ed infatti ha lanciato il suo singolo Non vado via. La cantante concederà anche una lunga intervista a zia Mara dove si racconterà con la sua nota schiettezza e simpatia. Nella prossima puntata del talk di Rai1, poi, ci sarà il ritorno anche di un altro cantante, Dargen D’Amico. Il produttore e rapper dopo il successo nello scorso Sanremo di Amadeus è stato giudice nella scorsa edizione di X Factor ed adesso anche lui ha lanciato un nuovo singolo dal titolo Pelle d’oca. Ospite per una lunga intervista, poi, sarà l’attore, produttore e regista Luca Barbareschi.

Mara Venier al lavoro per le ultime puntate del suo talk: grandi nomi tra i protagonisti

Spazio avranno nella puntata di Domenica In del 28 maggio anche due momenti molto diversi tra loro. Innanzitutto interverrà il Presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, per fare il punto sulla situazione dopo la drammatica alluvione che l’ha colpita nei giorni scorsi. Poi ci sarà anche un altro momento toccante quando verrà affrontata con i diretti interessati, il rapporto fra un papà Franco Antonello, ed un figlio autistico, Andrea che oggi è ventisettenne e vive da solo, circondato dall’occhio di telecamere. L’appuntamento con il talk di Rai1 è come sempre per le 14.00 circa e subito dopo andrà in onda Francesca Fialdini con il suo Da noi a ruota libera saranno pronte a scontrarsi con Canale5.