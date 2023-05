Veleni a Uomini e Donne: scontro feroce tra gli ex volti di Maria De Filippi

La storica protagonista sferra un duro attacco a una dama: “Deve ritrovare la coerenza e la lealtà”

Dei protagonisti del dating show pomeridiano che vede al timone Maria De Filippi, si sono attaccati a vicenda ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. Gemma Galgani ad asempio si è scagliata contro Gabriella La Torre con la quale ha avuto diversi scontri nello studio del programma. La torinese ha fatto sapere che manderebbe la dama a farsi una vacanza da eremita per farle ritrovare sè stessa:

“La coerenza e la lealtà, parole di cui ultimamente ha un po’ perso il significato”.

Un cavaliere viene preso di mira: “Gli servirebbe un corso di bon ton in una fattoria”

Gemma Galgani, e altri personaggi di Uomini e Donne prima dell’estate hanno rotto il silenzio sul nuovo numero del magazine dedicato alla trasmissione. La dama Cristina Tenuta quando è stata invitata a regalare una vacanza a chi le fa antipatia del trono over, ha fatto il nome di Elio Servo, che ha avuto diversi litigi nelle ultime puntate del programma condotto da Maria De Filippi finita sotto accusa: “Gli servirebbe un bel corso di bon ton che sarei felice di offrirgli, magari in una fattoria dove viene prodotto sia burro che ricotta così che possa superare il suo trauma”. Armando Incarnato invece farebbe fare un viaggio in un luogo sperduto e selvaggio a tutti i partecipanti del dating show, tranne alla dama torinese. Ma soprattutto l’imprenditore napoletano farebbe avere questo biglietto all’opinionista Gianni Sperti, per una ragione ben precisa: “Dove l’apparenza non conta ma vale solo ciò che si è”.

L’imprenditore napoletano provocato da una protagonista del trono over: “Ecco che vacanza gli regalerei”

A detta di Riccardo Guarnieri ad Armando Incarnato farebbe bene trascorrere una vacanza in un rifugio in montagna per un motivo: “Per riflettere e per capire che alla fine stare in mezzo alla gente non è poi così male”. Anche Aurora Tropea ha fatto il nome dell’imprenditore napoletano, visto che vorrebbe regalargli una vacanza in Argentina in cui sono presenti numerose iniziative di volontariato ambientale per la protezione degli animali. Secondo la dama dovrebbe incontrare la scimmia urlatrice per essere messo a tacere: “Così sentirebbe qualcuno che grida più di lui”. A lanciare una stoccata pungente alla 53enne nata in Toscana ci ha pensato Roberta Di Padua, che le regalerebbe un viaggio a Lourdes per farle trovare un po’ di positività.