Vivere non è un gioco da ragazzi, Nicole Grimaudo: “Storia forte e drammatica”

Nicole Grimaudo parla della trama della nuova fiction di Rai1: “Fiera di portarla in TV”

Tutto è pronto per la nuova fiction di Rai1 Vivere non è un gioco da ragazzi in onda da domani sera, lunedì 15 maggio, per tre puntate. Tra i protagonisti c’è anche l’attrice che si è raccontata in un’intervista sul settimanale Di Più Tv. L’attrice interpreta Anna, la mamma dell’adolescente protagonista Lele (Riccardo De Rinaldis) e moglie di Marco (Stefano Fresi).

“E’ una storia molto forte, a tratti drammatica, non semplice da affrontare. Ma sono fiera di portarla in TV perché lancia un messaggio fondamentale”

dice l’attrice. La tematica principale è il mondo degli adolescenti che spesso, per avere soldi facili o per farsi accettare da un gruppo, spacciano droga o ne fanno uso. E proprio per una questione di droga, per una pasticca tagliata male, morirà uno degli adolescenti della fiction.

L’attrice di Vivere non è un gioco da ragazzi presenta il suo personaggio: “Mamma a cui crolla il mondo addosso”

Durante l’intervista al settimanale sopracitato l’attrice dice di essersi ritrovata molto nel suo personaggio, quello di Anna, visto che è mamma anche nella realtà. Nonostante i suoi due figli siano ancora piccoli, hanno solo nove e due anni, Nicole Grimaudo ha molta paura dei pericoli che l’adolescenza potrebbe portare e così è entrata ancora di più nel suo personaggio. A tal proposito sul ruolo di Anna dice:

“E’ una mamma che vede il mondo crollarle addosso quando suo figlio diciottenne, Lele, finisce in un brutto giro”.

Il ragazzo, anticipa l’attrice, comincia a spacciare droga e causa involontariamente la morte di un suo compagno per una pasticca tagliata male. Da lì partiranno delle indagini.

Nicole Grimaudo racconta il rapporto con i colleghi della fiction

In attesa della prima puntata della nuova fiction, in onda domani sera, l’attrice ha parlato dei suoi colleghi. In particolare su Stefano Fresi, che interpreta suo marito, ha detto che nonostante questa sia stata la loro prima volta a lavorare insieme si è subito creata una sintonia speciale. Feeling che per lei è stato molto utile quando dovevano girare le scene più emotivamente pesanti e l’attore le dava una mano. Spazio poi all’altro protagonista di Vivere non è un gioco da ragazzi, Claudio Bisio, che interpreta un ruolo drammatico molto inedito rispetto ai già collaudati ruoli comici, sul quale l’attrice ha detto: “Che dire di lui? E’ un gigante che riempie la scena”.