Alberto Matano, choc a La vita in diretta: “Terribile e inimmaginabile”

Il conduttore ha aperto la puntata di oggi del suo talk con una drammatica notizia. Oggi nella periferia romana è stato identificato il corpo di una giovanissima ragazza barbaramente uccisa: si tratta di Michelle Maria Causo ed ad ucciderla con un coltello e tentare di sbarazzarsi del corpo in maniera disumana è stato un giovane coetaneo. Nelle ultime ore sono emersi nuovi agghiaccianti particolari riportati dall’inviata Barbara Di Palma e nel sentirli Alberto Matano sotto choc ha confessato:

Anche nella puntata di oggi de La vita in diretta si è dato ampio spazio alla cronaca nera e sebbene da anni vengono trattati argomenti duri e dolorosi la tragica uccisione di Michelle Maria Causo ha sconvolto sia il conduttore che la criminologa presenza fissa del programma Roberta Bruzzone. Matano, infatti, scosso e senza parole ha confessato:

“C’è molto dolore e molta incredulità, la cosa che colpisce è la modalità di come è stata uccisa e di come è stato ritrovato il corpo c’è questa scia di sangue che porta a casa di questo ragazzo.”

E poi ha aggiunto un ulteriore dettaglio drammatico: il ragazzo quando è stato individuato dalla polizia aveva ancora le scarpe sporche di sangue. Gli inquirenti chiariranno nei prossimi giorni i motivi della barbara uccisione di una ragazza di soli 17 anni descritta da tutti come estroversa e piena di vita.

E mentre ieri sono volate parole grosse da Alessandro Greco per un collega gli ascolti della puntata sono stati ottimi. Dal sito di DavideMaggio.it, infatti, si scopre che il talk di Rai1 il 28 giugno ha raccolto 1.939.000 spettatori con il 25.6% (presentazione: 1.474.000 – 21.3%). Insomma ascolti record che hanno spinto Alberto Matano ad esultare in diretta e sui social con un sentito post di ringraziamento:

“Domani ultima puntata di stagione. Non pubblico mai dati ma ancora Ieri @vitaindiretta è stato il programma più visto in assoluto. Grazie grazie grazie per la fiducia e questo patto tra noi che si rinnova ogni giorno. Pronti a ritrovarci a settembre.”