Beautiful, anticipazioni americane: Hope sotto shock, nuovo amore per Liam

Anticipazioni Beautiful, episodi stranieri: fantasia pericolosa per Hope

Il successo planetario di Beautiful continua. Negli Stati Uniti stanno per andare in onda le puntate girate a Roma in cui, pare, succederà di tutto. Special guest, oltre a Ginevra Lamborghini, Alberto De Pisis e Jasmine Carrisi, il cantante Andrea Bocelli. Le anticipazioni americane svelano che Hope, in procinto di partire per l’Italia con Thomas per una sfilata della Hope For The Future, immaginerà di andare a letto con lui! Hope, sotto shock, cercherà di riprendere subito il controllo e, terrorizzata, urlerà No. I preparativi per la partenza per la Capitale italiana non saranno piacevoli per la figlia di Brooke. Liam la pregherà di partire da sola perché ha paura di quello che potrebbe succedere con Thomas. Riceverà in cambio un netto rifiuto: il giovane Forrester è lo stilista di punta della collezione, è giusto che riceva complimenti e applausi dopo la sfilata. Ma Hope sarà tormentata anche da Brooke. La Logan ha capito che sua figlia ha iniziato a guardare con occhi diversi il figlio di Ridge e cercherà di metterla in guardia. Non soddisfatta dalle rassicurazioni di Hope, Brooke deciderà di andare anche lei in Italia per controllarla.

Beautiful, trame americane: Liam e Flo nuova coppia della soap?

Stando alle anticipazioni americane della soap di Canale 5 Brooke (l’attrice ha svelato in un’intervista che potrebbe tornare presto in Italia) a Roma si riavvicinerà di nuovo a Ridge. I due si sposeranno per l’ennesima volta in una delle città più romantiche del mondo? Liam, a quanto pare, partirà di nascosto per Roma per fare una sorpresa ad Hope ma la sorpresa potrebbe riceverla lui. Secondo i rumors provenienti d’oltreoceano il giovane Spencer potrebbe legarsi a una nuova donna: Flo Fulton! La figlia di Storm Logan tornerà a Los Angeles e, delusa da Wyatt, forse si butterà tra le braccia del fratello.

Anticipazioni Soap Canale5: due nuove attrici nel cast

Nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda negli Stati Uniti è tornato R.J., il figlio di Brooke e Ridge. Il ragazzo non sembra interessato agli affari di famiglia. Il giovane rampollo della famiglia Forrester potrebbe suscitare la curiosità e l’interesse di due new entry: le attrici Isabella Betwee e Jasmine Dampier interpreteranno rispettivamente Skyler e Dakota, due dipendenti della Forrester Creations. Nascerà un amore tra R.J. e una delle due? In attesa di scoprirlo l’appuntamento con Beautiful è tutti i giorni alle 13:45 circa su Canale5.