Beautiful, l’attrice di Brooke torna in Italia? “Qualcosa bolle in pentola”

Katherine Kelly Lang, nuovo progetto in Italia? L’attrice: “Non posso anticipare nulla”

Una delle protagoniste indiscusse di Beautiful sin dalla prima puntata è Brooke Logan interpretata da Katherine Kelly Lang. Le vicende di Brooke hanno fatto trepidare, emozionare e commuovere milioni di telespettatori in tutto il mondo. La sua infinita e tormentata storia d’amore con Ridge Forrester continua a far sognare. Gli interpreti di Ridge e Brooke a metà maggio sono stati in Italia con gli attori di Carter, Thomas, Steffy, Liam e Hope per girare sei episodi della soap americana che andranno in onda negli Stati Uniti in questi giorni, in Italia nel 2024. La Lang, intervistata da Novella 2000, ha svelato che presto potrebbe tornare in Italia:

“Per me qualcosa di nuovo bolle in pentola e sempre da realizzare nel vostro Paese. Ma al momento non ne posso parlare”.

Di cosa si tratterà? L’attrice è molto legata all’Italia, ci torna sempre con piacere e conta di passarci più tempo. E poi lei è una delle poche ad essere stata sempre presente durante le trasferte della soap: in Puglia, a Portofino e sul Lago di Como. Ha lanciato anche una linea di kaftani che va molto bene.

L’attrice di Brooke stanca di Beautiful dopo tanti anni? “Assolutamente no”

L’attore di Ridge ha rivelato che durante le puntate girate in Italia ci saranno tanti colpi di scena. Katherine Kelly Lang lo ha confermato svelando che torneranno alla moda, ci sarà una grande sfilata e storie speciali da raccontare. Ma l’attrice è stanca di Brooke e di Beautiful? Ecco la sua risposta:

“Assolutamente no. Brooke fa parte della mia vita e resterà sempre con me. Ma non rinuncerò a fare altro e a dedicarmi ad altri progetti. Da una parte c’è Brooke, amorevole, passionale e disincatata. Dall’altra io che desidero fare anche altro”.

Beautiful, spoiler di Katherine Kelly Lang: “Brooke e Taylor riserveranno sorprese”

Nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda su Canale5 in questi giorni Sheila ha sparato a Finn, uccidendolo, e a Steffy ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Anticipa l’attrice di Brooke Logan a Novella 2000:

“Col ritorno di Taylor, Deacon e Sheila succederanno tante cose. Il triangolo con Ridge esiste da decenni. Taylor e Brooke potranno riservare sempre sorprese”.

L’appuntamento con Beautiful, che va in onda con immutato successo da 36 anni, è tutti i giorni alle 13:45 circa su Canale5: i colpi di scena non mancheranno, uno riguarderà Finn. E’ davvero morto?