Beautiful, Steffy lascia la soap? “La convivenza può diventare difficile”

L’attrice di Steffy lascia Beautiful? “Mai, ma può diventare difficile”

L’arrivo di 7 personaggi di Beautiful a Roma per girare sei episodi della famosa soap che va in onda tutti i giorni su Canale5 ha catalizzato l’attenzione di tutti. Gli attori di Steffy, Ridge, Brooke, Carter, Thomas, Liam e Hope hanno rilasciato varie interviste a Tv, quotidiani e settimanali. Tra questi Jacqueline MacInnes Wood che interpreta Steffy. In una recente intervista sul settimanale Nuovo Tv ha rivelato di non aver mai pensato di lasciare la soap nonostante interpreti Steffy da ben 15 anni:

“No, mai pensato di lasciare anche se la convivenza protratta per tanti anni può diventare difficile. Sono molto felice e grata di interpretare Steffy: la vita mi ha regalato non soltanto una bella famiglia ma anche un’occasione professionale meravigliosa”.

Nelle puntate della soap americana che stanno andando in onda in questi giorni su Canale 5 Steffy sta vivendo un dramma: Sheila ha sparato a suo marito Finn uccidendolo. Lei è finita in ospedale in gravi condizioni, si è risvegliata ma la situazione è ancora molto delicata. Presto ricorderà che è stata Sheila a sparargli. I colpi di scena si susseguiranno. Uno di questi lascerà i telespettatori a bocca aperta.

Jacqueline MacInnes Wood incinta del quarto figlio: “Non ho intenzione di fermarmi”

L’attrice di Steffy, nella realtà, aspetta il quarto figlio che nascerà ad agosto. Ha già tre maschietti nati dal matrimonio con Elan Ruspoli, un agente cinematografico di origini romane. Dice Jacqueline MacInnes Wood sulle pagine di Nuovo Tv:

“Speriamo che sia femmina dopo tre maschietti. Io e mio marito abbiamo sempre desiderato una famiglia numerosa e non mi fermerò al quarto figlio. Già sto pensando al quinto. L’augurio è che tutti i miei figli crescano in salute”.

L’attrice educa i figli all’indipendenza anche se è protettiva. Alterna le coccole ai rimproveri.

L’attrice di Beautiful si è sposata in Italia: “Nozze improvvisate”

L’attrice di Steffy sta cercando casa in Italia vicino Roma per far crescere i suoi figli qui. Non tutti sanno che si è anche sposata in Italia cinque anni fa: “Sono state nozze improvvisate, su una barca in Sardegna. Eravamo arrivati lì con Elan per qualche giorno di vacanza. Ci siamo guardati e abbiamo pronunciato il nostro romantico si in alto mare”. L’appuntamento con Beautiful è tutti i giorni alle 13:45 circa su Canale5. Intanto le anticipazioni americane annunciano un nuovo amore per Liam e un grande shock per Hope!