Da noi a ruota libera, ospiti 11 giugno: Francesca Fialdini chiude con il botto

Francesca Fialdini chiude con il suo talk: grandi ospiti per l’ultima puntata

La stagione televisiva sta per giungere al termine ed anche la conduttrice toscana è pronta per salutare il suo pubblico. L’ultima puntata di Da noi a ruota libera andrà in onda domani, 11 giugno 2023, sempre su Rai1 a partire dalle 17.15 circa e dalle anticipazioni sulla puntata finale si scopre che si saranno grandi ospiti. Si inizia con un volto noto per l’ammiraglia Rai, Giorgia Cardinaletti, la giornalista e conduttrice già di molti programmi, volto del Tg1 delle 20:00 ed inviata per alcuni degli eventi di attualità più importanti si racconterà tra vita privata e professionale in una lunga intervista concessa alla padrona di casa con tanti spunti inediti e interessanti.

Ospiti Da noi a ruota libera ultima puntata: arrivano Michele Zarrillo e Serena Autieri

L’elenco di tutti gli ospiti di Francesca Fialdini dell’ultima puntata del suo talk continua con altri grandi nomi. Interverrà nel salotto domenicale anche l’attrice e conduttrice Serena Autieri che presto sarà al timone di UnoMattina Estate insieme a Tiberio Timperi e Gigi Marzullo. L’artista partenopea torna alla conduzione dopo l’esperienza dell’anno scorso alla guida di Dedicato. Del resto la Autieri è un’artista a tutto tondo essendo anche cantante, attrice e doppiatrice e non ha paura a misurarsi con nuove sfide. Nella chiacchierata con Francesca Fialdini fornirà anche delle anticipazioni su UnMattina Estate che partirà il 19 giugno con tante novità. E poi ancora tra gli ospiti di Da noi a ruota libera dell’11 giugno ci sarà anche il cantautore Michele Zarrillo che tornerà in scena con una serie di live, a partire dal 26 luglio. Di recente, inoltre, l’artista che non ha bisogno di presentazioni perché la sua carriera parla da sé si è fatto conoscere anche al grande pubblico con la partecipazione al Festival di Sanremo al fianco del giovanissimo Will. Infine spazio avrà anche Vincenzo Schettini, il Prof. che ha conquistato migliaia di followers sui social con le sue lezioni di fisica.

Da noi a ruota libera chiude: svelati tutti gli ospiti della puntata finale

Tutto pronto dunque per l’ultima puntata del talk condotto dalla conduttrice toscana che si appresta a salutare il pubblico con la puntata di domani, 11 giugno. Non è chiaro, invece, se il talk tornerà in onda anche nella prossima stagione televisiva essendo al centro dei rumors. Insomma Francesca Fialdini trema per la prossima stagione, sarà riconfermata o qualcun’ altro prenderà il suo posto?