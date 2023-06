Gigi D’Alessio in difficoltà, accaduto prima del concerto su Rai1: “Scandalo”

Rivelazione del cantante prima del concerto: “Volevano censurare quella frase”

Ci siamo, tra poco inizierà su Rai1 Gigi, uno come te – Ancora insieme, a circa un anno di distanza dal concerto andato in onda sempre sulla stessa rete da piazza del Plebiscito a Napoli. Prima dell’evento Gigi D’Alessio si è raccontato sulle pagine del settimanale Tele Sette raccontando le sue emozioni, gli ospiti presenti, e molto altro. Tra i vari argomenti trattati si è parlato anche dell’importanza che la lingua napoletana ha assunto negli ultimi anni a differenza invece di quello che accadeva diverso tempo fa. Proprio su questo il cantante ha raccontato un aneddoto sulla sua canzone dal titolo “Non dirgli mai”:

“Ventitré anni fa alla mia prima partecipazione al Festival di Sanremo quell’unica frase in napoletano del brano, ‘Si stasera t’avesse vasà’, fu quasi uno scandalo. Volevano addirittura censurarla”.

Gigi D’Alessio di nuovo insieme sul palco con il figlio ma frena: “Non devo essere la sua corsia preferenziale”

Nel corso dell’intervista alla fonte sopracitata il cantante parla anche degli artisti che si alterneranno sul palco del concerto di Rai1 Gigi, uno come te – Ancora insieme e in particolare del figlio LDA che, esattamente come l’anno scorso, lo affiancherà per un momento. L’anno scorso per i due è stata una prima volta, e il figlio era appena uscito dal talent di Amici, mentre adesso il ragazzo ha ormai una carriera avviata ed è reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo. Dopo aver svelato il suo record il cantante annuncia però che non è ancora tempo di un brano padre-figlio in forma di duetto. E sul motivo spiega: “Non devo essere la sua corsia preferenziale”.

Tutti gli ospiti che affiancheranno stasera l’artista su Rai1

In attesa di vedere nuovamente padre e figlio sul palco, e tutte le altre sorprese che il pubblico non si aspetta, Gigi D’Alessio ha svelato molti dei nomi che ci saranno. Tra gli ospiti del concerto, dunque, spazio al mondo della musica con Max Pezzali, Biagio Antonacci, Elodie, Giuliano Sangiorgi, Lazza, Nino D’Angelo e il rapper Geolier. E ancora, dal mondo cinematografico arriveranno gli attori Serena Rossi e Alessandro Siani. Ma non mancherà nemmeno un momento esclusivamente comico con il duo Pio e Amedeo. Gigi sarà accompagnato sul palco dalla sua band e per lui questa data non sarà l’unica. Durante l’intervista annuncia infatti che l’1 luglio sarà a Palazzo Farnese di Piacenza con il suo tour che poi proseguirà per tutta l’estate.